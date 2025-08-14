Die Stadt Luzern in der Schweiz plant, bis 2035 rund 30 öffentlich zugängliche Ladestationen einzurichten, um den Umstieg auf Elektromobilität zu unterstützen. Die Initiative ist Teil der Strategie "Erneuerbare Antriebe in der Mobilität" und zielt darauf ab, Ladelücken für Einwohner ohne Zugang zu privater oder betrieblicher Infrastruktur zu schließen. Bis 2035 will die Stadt am Vierwaldstättersee rund 30 öffentliche Ladestationen errichten. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net