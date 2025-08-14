© Foto: picture alliance / KyodoAnleger erleben derzeit ein geopolitisches Kräftemessen. Jan Willhöft, Partner bei Axino Capital, analysiert, wie sich Handelskonflikte, Technologieverbote und neue Allianzen zu einer gefährlichen Mischung verdichten.Offiziell verlängern die USA und China immer wieder ihren "Zollfrieden". In Wahrheit handele es sich nur um einen aufgeschobenen Handelskrieg, der die Inflation in den USA anheizt. Gleichzeitig verschärft sich der Technologiekonflikt China warnt vor Chips von Nvidia und AMD, während Reuters berichtet, dass die USA selbst Tracking-Technik in KI-Chips einbetten, um Lieferungen nach China zu überwachen. Willhöft sieht darin ein Eskalationsmuster, das bis hin zu Taiwan reichen …Den vollständigen Artikel lesen ...
