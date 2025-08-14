EQS-News: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Erstes Halbjahr 2025: Deutsche EuroShop mit erwartungsgemäßer operativer Entwicklung und nachhaltigen Wachstumsimpulsen



14.08.2025 / 18:00 CET/CEST

Erstes Halbjahr 2025: Deutsche EuroShop mit erwartungsgemäßer operativer Entwicklung und nachhaltigen Wachstumsimpulsen Positives Bewertungsergebnis durch steigende Vertragsmieten

Deutlich verbessertes Konzernergebnis

"Food Garden" im Main-Taunus-Zentrum als Besuchermagnet

Green Bond mit Volumen von 500 Mio. € erfolgreich platziert

Dividende von 2,65 € je Aktie ausgeschüttet - Wechsel im Aufsichtsrat vollzogen Hamburg, 14. August 2025 - Die Shoppingcenter-Investorin Deutsche EuroShop (DES) hat heute ihre Ergebnisse für die ersten sechs Monate 2025 veröffentlicht. "Wir blicken auf ein erstes Halbjahr zurück, in dem sich unser operatives Geschäft weitgehend im Rahmen unserer Erwartungen entwickelt hat", erklärt Hans-Peter Kneip, Vorstand der Deutsche EuroShop. "Die Besucherfrequenz in unseren Shoppingcentern lag 1 % unter dem Vorjahresniveau, die Umsätze unserer Mieter stiegen hingegen um 1,3 % an. Die Mindestvertragsmieten erhöhten sich like-for-like um 0,5 %. Das zweite Quartal fiel im Hinblick auf Besucherfrequenz und Mieterumsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum positiv aus, während das erste Quartal - bedingt durch kalender- und witterungsbedingte Einflüsse - unter dem Niveau des entsprechenden Vorjahreszeitraums lag. Insgesamt ergibt sich für das erste Halbjahr eine zufriedenstellende Entwicklung." Bewertungsergebnis steigert das Konzernergebnis (+17,3 %) Der Konzernumsatz sank im ersten Halbjahr 2025 leicht um 1,1% auf 131,4 Mio.€ und das Nettobetriebsergebnis (NOI) verringerte sich angesichts gestiegener operativer Centeraufwendungen um 3,0 % auf 103,2 Mio.€. Das EBIT ging auf 103,9 Mio.€ zurück (-3,2 %). Gestiegenen Vertragsmieten standen im ersten Halbjahr 2025 neben höheren Abgrenzungen einmalige Umlage- und Kosteneffekte gegenüber, wodurch sich Umsatzerlöse, NOI und EBIT insgesamt reduziert haben. Das EBT (ohne Bewertung) reduzierte sich um 8,4 % auf 75,1 Mio.€, was in erster Linie auf einen Anstieg des Zinsaufwands um 3,9 Mio.€ zurückzuführen ist. Durch die gestiegenen Vertragsmieten fiel das Bewertungsergebnis mit 10,3 Mio. € um knapp 23 Mio. € besser aus. Das Konzernergebnis lag dadurch mit 69,8Mio.€ deutlich (+17,3 %) über dem Vorjahreshalbjahr (59,5 Mio.€). Die Kennzahlen EPRA Earnings und Funds from Operations (FFO) beliefen sich auf 0,92 € bzw. 0,98 € und lagen damit unter den Vergleichswerten des Vorjahres (jeweils 1,06 €). "Food Garden" lockt deutlich mehr Besucher ins Main-Taunus-Zentrum Ein Highlight im ersten Halbjahr war die Eröffnung des neuen "Food Garden" im Main-Taunus-Zentrum (MTZ) bei Frankfurt am Main am 10. April 2025. Auf einer Fläche von rund 9.000 m² entstand ein modernes, architektonisch anspruchsvolles und nachhaltig konzipiertes Gastronomieareal mit vielfältigem kulinarischem Angebot. Seit der Eröffnung ist die Besucherfrequenz im MTZ um über 17 % gestiegen - ein klares Zeichen für die hohe Akzeptanz und Attraktivität des neuen Konzepts. Green Bond erfolgreich platziert Im Juni 2025 platzierte die Deutsche EuroShop ihre erste grüne Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 500 Mio.€ und einer Laufzeit bis Oktober 2030. Die Emission war siebenfach überzeichnet und stieß auf breites Interesse institutioneller Investoren - ein starkes Vertrauenssignal in das Geschäftsmodell, die ESG-Strategie und die finanzielle Solidität der Deutsche EuroShop. Die Mittel dienen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und werden gemäß dem unternehmenseigenen Green Finance Framework auch in förderfähige nachhaltige Projekte investiert. Hauptversammlung: Dividende und personelle Veränderungen Auf der ordentlichen Hauptversammlung am 27. Juni 2025 in Hamburg stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre sämtlichen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu. Die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 2,65 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 wurde beschlossen. Zudem verabschiedete sich Reiner Strecker nach langjähriger erfolgreicher Tätigkeit aus dem Aufsichtsrat. Mit Peter M. Ballon übernimmt ein international erfahrener Immobilienexperte den Vorsitz des Gremiums. Ausblick "Investitionen wie der neue 'Food Garden' und die erfolgreiche Green-Bond-Emission stärken unsere Position nachhaltig - buchstäblich", so Hans-Peter Kneip. "Für das zweite Halbjahr sehen wir weiteres Potenzial für ein stabiles Wachstum auf operativer Ebene."

Vollständiger Halbjahresfinanzbericht Der vollständige Halbjahresfinanzbericht ist als PDF-Datei und als ePaper im Internet abrufbar unter

www.deutsche-euroshop.de/ir

Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig.

Wesentliche Konzernkennzahlen in Mio. € 01.01.-

30.06.2025 01.01.-

30.06.2024 +/- Umsatzerlöse 131,4 132,8 -1,1 % Nettobetriebsergebnis (NOI) 103,2 106,4 -3,0 % EBIT 103,9 107,4 -3,2 % EBT (ohne Bewertungsergebnis1) 75,1 82,1 -8,4 % EPRA2 Earnings 69,9 80,6 -13,3 % FFO8 74,0 81,1 -8,8 % Konzernergebnis 69,8 59,5 17,3 % in € 01.01.-

30.06.2025 01.01.-

30.06.2024 +/- EPRA2 Earnings je Aktie6 0,92 1,06 -13,2 % FFO je Aktie 0,98 1,06 -7,5 % Ergebnis je Aktie 0,92 0,78 17,9 % Gewichtete Anzahl der gewinnberechtigten Stückaktien6 75.743.854 76.283.452 -0,7 % in Mio. € 30.06.2025 31.12.2024 +/- Eigenkapital3 2.017,6 2.145,7 -6,0 % Verbindlichkeiten 2.753,1 2.218,7 24,1 % Bilanzsumme 4.770,7 4.364,4 9,3 % EPRA2 NTA 2.077,9 2.198,0 -5,5 % EPRA2 NTA je Aktie in € 27,43 29,02 -5,5 % Eigenkapitalquote in %3 42,3 49,2 LTV-Verhältnis in %4, 7 42,5 39,2 EPRA2 LTV in %5 44,7 41,1 Liquide Mittel 595,8 212,4 180,5 %

1 Inkl. des Anteils, der auf die at-equity bilanzierten Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen entfällt 2 European Public Real Estate Association 3 Inkl. Fremdanteile am Eigenkapital 4 Loan to Value (LTV): Verhältnis Nettofinanzverbindlichkeiten (Finanzverbindlichkeiten abzüglich liquide Mittel) zu langfristigen Vermögenswerten (Investment Properties und nach at-equity bilanzierte Finanzanlagen) 5 EPRA Loan to Value (EPRA LTV): Verhältnis Nettoverschuldung (Finanzverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel) zu Immobilienvermögen (Investment Properties, Eigengenutzte Immobilien, immaterielle Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte (netto)). Dabei werden Nettoverschuldung und Immobilienvermögen auf Basis des Konzernanteils an den Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen ermittelt. 6 Die Anzahl der ausgegebenen Stückaktien berücksichtigt (in der Vergleichsperiode zeitgewichtet) die erworbenen eigenen Aktien. 7Die Ermittlung des LTV erfolgte unter Berücksichtigung der Verbindlichkeit für die Ausschüttung der Dividende für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 200,7 Mio. €, die am 2. Juli 2025 ausgezahlt wurde. Unter Berücksichtigung der zum Stichtag 30. Juni 2025 vorhandenen gesamten Liquidität würde sich ein LTV von 37,6 % ergeben. 8 Aufgrund der erstmaligen Bereinigung des FFO um nicht zahlungswirksame Zinsaufwendungen wurden die Vorjahreszahlen entsprechend angepasst.



