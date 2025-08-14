Wisdomtree-Modell prognostiziert Bitcoin bei 2 Millionen US-Dollar bis 2050

Dass Bitcoin auf eine oder zwei Millionen US-Dollar steigt, ist inzwischen längst eine gängige Prognose unter vielen Bitcoin-Bullen wie Michael Saylor, Cathie Wood und vielen anderen. Dennoch erscheinen diese Kursziele nicht selten etwas sehr optimistisch und zum Teil aus der Luft gegriffen. Allerdings hat die Vermögensverwaltung Wisdomtree in einer neuen Modellrechnung gezeigt, dass es tatsächlich nicht allzu unwahrscheinlich ist, dass es mit dem Kurs des Bitcoins weiter nach oben geht - im besten Fall bis auf zwei Millionen US-Dollar.

Drei Szenarien für Bitcoin bis 2050

Konkret nutzten die Experten dazu eine Modellrechnung, die in drei verschiedenen Szenarien die potenziellen Kurse für den Bitcoin in fünf und 25 Jahren prognostiziert. Einflussfaktoren sind unter anderem die Inflation und die Ausweitung der globalen Geldmenge gewesen. Auf Basis dieser Modellrechnung soll der Bitcoin im deflationären Szenario bis 2030 ca. sein aktuelles Niveau um 120.000 US-Dollar halten und bis 2050 immerhin auf 213.000 US-Dollar klettern. Das deflationäre Szenario stellt dabei den schlechtesten möglichen Fall laut der Studie dar und basiert auf einer straffen Haushalts- und einer restriktiven Notenbankpolitik.

Im Basisszenario rechnet Wisdomtree dagegen damit, dass die Mutter aller Kryptowährungen bis auf 250.000 US-Dollar im Jahr 2030 und bis auf 650.000 US-Dollar im Jahr 2050 steigen kann. Allerdings gibt es noch ein drittes und letztes Szenario, und dieses könnte für enorme Wertsteigerungen beim Bitcoin sorgen. In einem inflationären Szenario, in dem die Entwertung von Fiat-Währungen immer weiter voranschreitet, soll Bitcoin bis 2030 einen Kurs von 500.000 US-Dollar erreichen und auf 2 Millionen US-Dollar im Kurs bis 2050 anwachsen.

Bitcoin Hyper revolutioniert BTC-Ökosystem mit Layer-II-Technologie

Bitcoin Hyper sorgt durch seine einzigartige Layer-II-Technologie dafür, dass Bitcoin endlich im Web3 ankommt. Funktionen wie Staking oder Lending, die bisher bei der Mutter aller Kryptowährungen nicht möglich waren, werden durch den Einsatz von der Solana Virtual Machine (SVM) bereitgestellt. Dadurch ist es Nutzern möglich, auf alle Funktionen sowie die extrem schnelle Abwicklung der SOL-Blockchain zuzugreifen. Da der Bedarf nach einer solchen Anwendung definitiv gegeben ist, schätzen viele Experten das Potenzial von Bitcoin Hyper enorm hoch ein, denn der Token ist fest im Ökosystem verankert und dürfte bei entsprechender Adaption profitieren.

Darüber hinaus ist es bei Bitcoin Hyper außerdem möglich, durch das Staking von Coins attraktive Rewards zu verdienen. Letztere belaufen sich aktuell auf satte 116 Prozent pro Jahr für die ersten zwei Jahre. Inzwischen wurden bereits mehr als 450 Millionen Token gestakt. Wer deshalb nicht nur von Kurssteigerungen bei der Mutter aller Kryptowährungen abhängig sein will, der kann einen Blick auf das wirklich einzigartige Bitcoin Hyper Projekt werfen. Hier profitieren Anleger insbesondere davon, dass die BTC-Blockchain auf das nächste Level gehoben wird.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

