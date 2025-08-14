XRP zeigt Stärke trotz Warnsignalen - Maxi Doge sammelt 800.000 US-Dollar

Der XRP-Kurs zeigt sich derzeit stabil und liegt bei rund 3,25 US-Dollar. Laut den aktuellen Daten von CoinCodex wird bis Mitte November ein Anstieg auf 3,81 US-Dollar erwartet, was einem Plus von etwa 14,95 Prozent entspricht. Das Marktumfeld gilt als bullish, der Fear & Greed Index liegt bei 73 und signalisiert eine Phase starker Kaufneigung. In den vergangenen 30 Tagen konnte XRP 14 grüne Handelstage verbuchen, die Volatilität lag bei 5,78 Prozent.

Technische Warnsignale trotz bullisher Stimmung

Trotz dieser positiven Grundstimmung gibt es technische Entwicklungen, die Vorsicht nahelegen. Das öffentliche Suchinteresse nach XRP liegt deutlich unter den Werten früherer Preisspitzen, obwohl der Kurs aktuell auf hohen Niveaus handelt. In der Vergangenheit traten solche Abweichungen zwischen Preisentwicklung und öffentlicher Aufmerksamkeit häufig in der Nähe lokaler Hochpunkte auf. Auch ein Blick auf den RSI im Wochenchart liefert ein Warnsignal. Der Kurs bildet zwar höhere Hochs aus, der RSI hingegen tiefere Hochs - ein Hinweis auf nachlassende Trendstärke.

Ein weiterer Aspekt ist der Anteil der im Gewinn liegenden Coins. Derzeit befinden sich über 95 Prozent aller zirkulierenden XRP im Plus. Solche Situationen führten historisch oft zu verstärkten Gewinnmitnahmen, sobald sich die Stimmung am Markt veränderte. Bewegungen großer Wallets untermauern diese Vorsicht. Auf Binance wurde kürzlich der zweithöchste XRP-Zufluss aller Zeiten registriert. Ein ähnliches Ereignis trat in der Vergangenheit kurz vor deutlicheren Rücksetzern auf.

Maxi Doge Presale erreicht 800.000 US-Dollar Marke

Während etablierte Coins wie XRP aktuell von institutionellen Käufern und langfristigen Haltern gestützt werden, sorgt im Meme-Coin-Sektor ein Neuling für Gesprächsstoff: Maxi Doge ($MAXI). In nur zwei Wochen flossen bereits 800.000 US-Dollar in den Presale. Ziel ist es nicht nur, Shiba Inu herauszufordern, sondern direkt Dogecoin vom Meme-Thron zu verdrängen. Maxi Doge setzt auf einen 1.000x-Leverage-Launch - ein Novum im Meme-Coin-Bereich - und will 25 Prozent der Presale-Einnahmen in den sogenannten Maxi Fund investieren.

Bekannte Stimmen wie ClayBro und die Analysten von 99Bitcoins sehen für Maxi Doge im kommenden Zyklus ein mögliches Kursziel von 0,03 US-Dollar. Vom aktuellen Presale-Preis von 0,000252 US-Dollar entspräche das einem potenziellen Anstieg von über 11.000 Prozent. Während Dogecoin kürzlich ein Golden Cross formte, wollen die Unterstützer von MAXI den Vorteil nutzen, um den nächsten Meme-Coin-Zyklus mit voller Kraft zu starten. Historische Daten zeigen, dass Dogecoin nach einem Golden Cross teils dreistellige Kursgewinne verzeichnete.

