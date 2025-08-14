© Foto: J. David Ake/AP/dpaWall-Street-Händler setzten verstärkt auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank - Aktien auf Rekordhoch, Anleiherenditen und Dollar fallen. Doch mit dem aktuellen Erzeugerpreis-Bericht sieht die Lage anders aus.An der Wall Street nahmen die Wetten seit Dienstag zu, dass die US-Notenbank Federal Reserve schon bald die Zinsen senken würde. Aktien erreichten Rekordstände, während die Renditen von US-Staatsanleihen sowie der US-Dollar fielen. [spotify]78yCbggbNraK4mY4CEHp0V[/spotify] Nur einen Tag, nachdem ein Bericht moderate Inflationsdaten gezeigt hatte, preisten Händler vollständig eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte im September ein - einige spekulierten sogar auf einen größeren …Den vollständigen Artikel lesen ...
