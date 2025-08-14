DJ MÄRKTE USA/Etwas leichter nach überraschend hohen Erzeugerpreisen

DOW JONES--Etwas leichter tendieren die US-Börsen am Donnerstag im Verlauf. Die Zinssenkungshoffnungen haben mit den Erzeugerpreisen einen Dämpfer erhalten. Denn der Preisdruck auf der Produzentenebene in den USA hat im Juli weitaus deutlicher als erwartet zugenommen. Die Erzeugerpreise stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent, während Ökonomen lediglich einen Aufschlag von 0,2 Prozent erwartet hatten. Auch der Anstieg der Kernrate lag mit 0,9 Prozent deutlich über der Schätzung von 0,3 Prozent. Die Daten nähren Befürchtungen, dass die US-Zollpolitik die Inflation befeuern und damit die US-Wirtschaft schwächen könnten. Die am Dienstag veröffentlichten US-Verbraucherpreise hatten den Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank dagegen nicht entgegengestanden. An den Erwartungen einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im kommenden Monat ändern die Erzeugerpreise indessen kaum etwas. Denn bis dahin werden noch einige weitere wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, die für den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve relevant sind und Argumente für eine Zinssenkung liefern könnten.

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 9. August 2025 entgegen den Erwartungen abgenommen.

Der Dow-Jones-Index sinkt gegen Mittag (Ortszeit New York) um 0,4 Prozent auf 44.746 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite verlieren je 0,2 Prozent. Der Dollar erholt sich mit den Erzeugerpreisen leicht. Für den Dollar-Index geht es um 0,5 Prozent nach oben. Der festere Dollar und steigende Marktzinsen lassen den Goldpreis leichter tendieren. Am Anleihemarkt steigt die Zehnjahresrendite um 5 Basispunkte auf 4,29 Prozent.

Die Ölpreise erholen sich von den jüngsten Abgaben, ausgelöst durch Befürchtungen eines Überangebots. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 1,8 Prozent.

Cisco mit Abgaben - Bei Umsatzprognose mehr erwartet

Bei den Einzelwerten geht es für die Cisco-Aktie 1,8 Prozent abwärts. Der Konzern hat im vierten Geschäftsquartal von der hohen KI-bezogenen Nachfrage profitiert und die Erwartungen des Marktes übertroffen. Die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr lag jedoch "nur" im Rahmen der Erwartungen.

Nach dem fulminanten Börsen-Debüt am Vortag klettern die Aktien von Bullish um weitere 13 Prozent nach oben.

Tesla verlieren 2,2 Prozent. Der Konzern unternimmt erste Schritte für einen Test seiner Robotertaxis in New York City. Vor wenigen Wochen hatte Konkurrent Waymo Pläne zur Erprobung autonomer Fahrzeuge im Big Apple angekündigt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.745,73 -0,4% -176,54 +5,6% S&P-500 6.453,29 -0,2% -13,29 +9,9% NASDAQ Comp 21.672,14 -0,2% -41,00 +12,4% NASDAQ 100 23.804,22 -0,2% -44,82 +13,5% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1641 -0,6% 1,1706 1,1714 +13,0% EUR/JPY 172,13 -0,2% 172,42 172,39 +5,9% EUR/CHF 0,9413 -0,1% 0,9424 0,9422 +0,4% EUR/GBP 0,8605 -0,2% 0,8623 0,8635 +4,2% USD/JPY 147,87 +0,4% 147,30 147,17 -6,3% GBP/USD 1,3528 -0,3% 1,3574 1,3566 +8,5% USD/CNY 7,1352 +0,1% 7,1315 7,1281 -1,1% USD/CNH 7,1817 +0,0% 7,1796 7,1788 -2,1% AUS/USD 0,6487 -0,9% 0,6544 0,6545 +5,8% Bitcoin/USD 117.681,30 -4,0% 122.593,20 120.687,95 +29,5% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,82 62,65 +1,9% 1,17 -13,1% Brent/ICE 66,75 65,63 +1,7% 1,12 -12,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.331,99 3.354,60 -0,7% -22,62 +27,9% Silber 37,96 38,53 -1,5% -0,57 +33,4% Platin 1.165,09 1.147,29 +1,6% 17,80 +31,0% Kupfer 4,47 4,50 -0,6% -0,03 +8,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 12:33 ET (16:33 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.