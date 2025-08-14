Piper-Sandler-Stratege Kantrowitz: Auch jenseits von Big Tech gibt es Qualitätsaktien mit Top-Fundamentaldaten und teils besserer Performance. Der Höhenflug der Technologieaktien hat in den vergangenen Jahren die Schlagzeilen dominiert - der Siegeszug der "Mag 7" ist fast allgegenwärtig. Doch Michael Kantrowitz, Chief Investment Strategist bei Piper Sandler, warnt davor, die Investmentwelt allein auf jene sieben Fabelwerte zu verengen. In einem Interview ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE