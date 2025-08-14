Transition Industries LLC, ein Entwickler von weltweiten Projekten für CO2-neutrale Methanol- und grüne Wasserstoffprojekte, hat mit Bonatti, einem internationalen Bauunternehmen mit Spezialisierung auf den Energiesektor, eine Grundsatzvereinbarung über die kritische Infrastruktur für das Pacifico-Mexinol-Projekt in Sinaloa, Mexiko, unterzeichnet.

Pacifico Mexinol wird mit einer Produktionskapazität von 6.130 Tonnen Methanol pro Tag die weltweit größte eigenständige Produktionsanlage für chemische Produkte mit extrem niedrigen CO2-Emissionen sein.

Gemäß den Bedingungen der Grundsatzvereinbarung, die einen verbindlichen Pauschalpreis enthält, wird Bonatti für die detaillierte Planung, Beschaffung, den Bau, die Vorinbetriebnahme, die Inbetriebnahme und den Start der Modernisierung der Hafenanlagen und der Anlegestelle im Hafengebiet der Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V. ("TTT") verantwortlich sein, wo alle Methanolverladungen für den Export stattfinden werden. Bonatti wird auch für die detaillierte Planung, Beschaffung, den Bau, die Vorinbetriebnahme, die Inbetriebnahme und den Start der unterirdischen Rohrleitungen für den Methanol-Transfer und die Dampfrückgewinnung sowie der doppelten Glasfaserkabel zwischen der Methanol-Hauptverarbeitungsanlage und dem Mexinol-Hafenstandort verantwortlich sein.

Der Vertrag bietet Bonatti außerdem die Möglichkeit, das geschlossene Wasserleitungssystem des Projekts von den JAPAMA-Oxidationsbecken zum Standort zu bauen, wodurch der Standort Pacifico Mexinol zu einer der weltweit größten Anwendungen für die Wiederverwendung von Brauchwasser aus kommunalen Abwässern wird. Dieses System behandelt und recycelt kommunales Abwasser für den gesamten Projektbedarf, um die Nutzung von Frischwasserquellen oder negative Auswirkungen auf die Bucht von Ohuira zu vermeiden und so die Umweltbelastung des Projekts zu reduzieren.

Balmore Brito, Projektleiter von Pacifico Mexinol und Leiter der Abteilung Engineering und Technologie bei Transition Industries, sagte: "Wir sind stolz darauf, Bonatti, einen weltweit führenden Anbieter von EPC-Dienstleistungen für Rohrleitungen, als Teil unseres Ausführungsteams zu haben. Die internationale Expertise des Unternehmens in Verbindung mit seiner lokalen Erfahrung und seinem Wissen in der Gemeinde Ahome in Sinaloa ist für das Projekt und die Gemeinden in der Nähe unseres Standorts von großem Vorteil. Bonatti teilt unser unerschütterliches Engagement für ökologische und soziale Nachhaltigkeit."

Gustavo Blejer, Commercial Director für Amerika bei Bonatti, sagte: "Wir freuen uns sehr, Teil dieses Vorzeigeprojekts zu sein, das einen wichtigen Schritt in Richtung Dekarbonisierung darstellt. Dies ist eine großartige Gelegenheit, die globale Expertise von Bonatti mit unserer starken lokalen Erfahrung zu kombinieren und einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung von Ahome, Sinaloa und Mexiko zu leisten."

Transition Industries entwickelt Pacifico Mexinol gemeinsam mit der International Finance Corporation (IFC), einem Mitglied der Weltbankgruppe. Wenn Pacifico Mexinol 2029 den Betrieb aufnimmt, wird es voraussichtlich die größte einzelne ultra-kohlenstoffarme Methanolanlage der Welt sein und jährlich etwa 350.000 Tonnen grünes Methanol und 1,8 Millionen Tonnen blaues Methanol aus Erdgas mit Kohlenstoffabscheidung produzieren.

ÜBER TRANSITION INDUSTRIES

Transition Industries LLC mit Sitz in Houston, Texas, ist ein Entwickler von weltweiten Projekten für Methanol und grünen Wasserstoff mit Netto-Null-CO2-Emissionen in Nordamerika, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und ökologische und soziale Nachhaltigkeit zu fördern. Weitere Informationen über Pacifico Mexinol oder Transition Industries erhalten Sie per E-Mail unter inquiries@transitionind.com

ÜBER BONATTI

Bonatti ist ein internationales Bauunternehmen mit über 80 Jahren Erfahrung in den Bereichen Energie und Bergbau. Das Know-how des Unternehmens deckt den gesamten Projektlebenszyklus ab von der Planung, Beschaffung und dem Bau bis hin zum Betrieb und der Wartung von Anlagen und Pipelines. Bonatti engagiert sich aktiv in den Bereichen Energiewende und Wassernachhaltigkeit. Zu den laufenden Projekten gehören Anlagen zur Kohlenstoffabscheidung, Wasserstoff-, Biokraftstoff- und Solarenergieanlagen sowie die Entwicklung von Wasserinfrastrukturen zur Reduzierung des Frischwasserverbrauchs im Bergbau. Mit Niederlassungen in Kanada, Mexiko und Chile hat Bonatti eine starke Präsenz in ganz Amerika aufgebaut. Mit einem kumulierten Umsatz von über 2,5 Milliarden US-Dollar ist das Unternehmen als Mexikos führender Midstream-Auftragnehmer anerkannt. Weitere Informationen finden Sie unter www.bonatti.it.

