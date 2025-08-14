Dogecoin-Kurs-Prognose: Mehrere Warnsignale führen zu steiler Korrektur

Nachdem Ethereum in letzter Zeit ein deutliches Plus verzeichnete und viele die Altcoin-Saison erwarten, könnte man meinen, dass es auch schon für die Memecoins langsam Zeit wird, um sich vor den Anstiegen zu positionieren. Jedoch mussten die Anleger heute höhere Verluste erleiden, als Dogecoin um 7,49 % gefallen ist. Was dahinter steckt und bald zu erwarten ist, erfahren Sie jetzt hier.

Mehrere bärische Nachrichten erschüttern den Dogecoin-Kurs

Erst hat Bitcoin heute ein neues Allzeithoch ausgebildet, während sich Ethereum als Vorbote der erwarteten Altcoin-Saison in der letzten Zeit schon überdurchschnittlich stark entwickelt hatte, wie es in anderen Zyklen zuvor beobachtet wurde.

Allerdings wurden einige Bullen heute von den US-Wirtschaftsdaten überrascht, wobei vor allem der Produzentenpreisindex und dessen Kernrate mit 0,9 % höher als die Konsenserwartungen mit 0,2 % ausgefallen sind. Zudem waren die Werte über dem vorangegangenen Zeitraum, als sie bei 0,0 % lagen.

Jedoch sind dies nicht nur die höchsten Anstiege der Produzentenpreise seit dem Jahr 2022, welche als Vorbote für die Verbraucherpreise gelten. Zudem wurden mit 224.000 weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt, als die Prognosen mit 225.000 erwarteten, sodass sich der Arbeitsmarkt etwas besser halten kann.

PPI MoM hottest since March 2022 as services PPI explode higher. Over half of the increase is attributable to margins for final demand trade services, which jumped 2.0% pic.twitter.com/aosDjRV7om - zerohedge (@zerohedge) August 14, 2025

Beide Faktoren haben die Aussicht auf die Zinsreduktion laut den Fed Fund Futures im September von gestern 100 % auf derweilen 90,64 % verringert. Zudem fällt der Wert über die vergangenen Stunden kontinuierlich, sodass noch mit einer weiteren Reduktion zu rechnen ist, insbesondere nach den nächsten Verbraucherpreisen, wobei der PCE am 29. August erscheint. All dies wird die Zinssenkungen verzögern und ist bärisch.

Darüber hinaus hat der US-Finanzminister Scott Bessent heute in einem Interview mitgeteilt, dass die USA keine neuen BTC für die Bitcoin-Reserve kaufen werden. Stattdessen plant man, an den Goldinvestments festzuhalten - die teilweise dafür aufgegeben werden sollten - und weitere BTC zu konfiszieren sowie zu halten. Somit fällt ein großer Käufer aus, welcher in den nächsten 5 Jahren insgesamt auf 1 Mio. BTC kommen wollte.

US Treasury Secretary says "we are not going to be buying" Bitcoin



pic.twitter.com/3dbrm624S8 - Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 14, 2025

Dogecoin-Kurs-Prognose: Das ist in der nächsten Zeit zu erwarten

Von dem bärischen Marktumfeld wurden auch wieder die Memecoins stärker belastet, die bereits durch den Handelskrieg und die höheren Zölle seit dem 23. Juli ihre Marktkapitalisierung von 85,08 Mrd. USD auf heute 71,02 Mrd. USD um 16,5 % verringert hatten.

Am besten haben mit einem Tagesverlust von 4,20 % noch die neuen Memecoins abgeschnitten, während die Verluste bei den Alten mit 4,98 % etwas höher ausgefallen sind, zu denen auch Dogecoin zählt. Schließlich versprechen sich die Anleger vor allem bei den günstigsten Memetoken am ehesten die lebensverändernden Renditen.

Bis zu den nächsten Inflationsdaten ist nach der Beendigung der Korrektur und einer Bodenbildung auch wieder mit impulsiven Anstiegen zu rechnen. Allerdings sollten sich Investoren zunächst auf Verluste bis auf Kurse von 0,189, 0,160 und sogar 0,130 USD einstellen, wobei zunächst das Fibonacci-Level bei 0,213 USD unterstützt.

Dogecoin-Chart | Quelle: Tradingview

Tendenziell ist die Zeit bis Oktober volatiler und eher von Verlusten geprägt gewesen, während der Oktober meist wieder für steile Anstiege sorgte. Ein ähnliches Bild könnte sich auch nun abzeichnen, wenn die Zinssenkung im September ausfallen und sich weiter nach hinten verlagern sollte. Dennoch stützt die Expansion der globalen Geldmenge M2.

Bis Jahresende sollten sich Dogecoin wieder erholt und Kurse von 0,50 bis 0,75 USD erreicht haben, wobei in diesem Bullenmarkt aufgrund des institutionellen Interesses und der Entwicklungsfortschritte auch höhere Bewertungen temporär denkbar sind, selbst wenn das Geschäftsmodell mit niedriger bewerteten internationalen Unternehmen nicht mithalten kann.

