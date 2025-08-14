Google erwirbt 8% Anteil an Bitcoin Miner und KI-Hoster TeraWulf für 3,7-Milliarden USD

Google erwirbt einen 8%-Anteil an TeraWulf für 1,8 Milliarden USD im Rahmen eines 3,7-Milliarden-USD-Deals, der TeraWulf durch Colocation-Verträge mit Fluidstack für KI-Workloads im Lake Mariner-Rechenzentrum strategisch in den KI- und HPC-Markt positioniert.

3,7 Mrd Dollar Deal für Bitcoin- und KI-Unternehmen

Heute gab TeraWulf Inc. (NASDAQ: WULF), ein Unternehmen, das sich traditionell auf Bitcoin-Mining und Hochleistungsrecheninfrastruktur (HPC) spezialisiert hat, den Abschluss von zwei zehnjährigen Colocation-Verträgen mit Fluidstack, einer KI-Cloud-Plattform, bekannt.

Im Rahmen dieser Vereinbarungen stellt TeraWulf am Standort seines Lake Mariner-Rechenzentrums in West-New York über 200 Megawatt (MW) kritische IT-Leistung für flüssigkeitsgekühlte KI-Workloads bereit. Die Verträge haben einen Gesamtwert von etwa 3,7 Milliarden US-Dollar an vertraglich vereinbarten Einnahmen über die ursprüngliche Laufzeit, mit einem potenziellen Gesamtwert von bis zu 8,7 Milliarden US-Dollar, falls zwei Verlängerungsoptionen über jeweils fünf Jahre ausgeübt werden.

Google unterstützt diesen Deal, indem es 1,8 Milliarden US-Dollar der Leasingverpflichtungen von Fluidstack übernimmt, um die projektbezogene Fremdfinanzierung zu sichern. Im Gegenzug erhielt Google Optionsscheine für rund 41 Millionen Aktien von TeraWulf, was einem Anteil von etwa 8% am Unternehmen entspricht.

Reaktion des Marktes

Die Ankündigung löste eine starke Reaktion an den Finanzmärkten aus. Die Aktie von TeraWulf verzeichnete einen deutlichen Kursanstieg von 22% bis 46% im Tagesverlauf und schloss am 14. August 2025 bei 7,579 US-Dollar. Dieser Anstieg spiegelt das Vertrauen der Anleger in die strategische Neuausrichtung von TeraWulf hin zu KI-Infrastruktur wider, die mit der wachsenden Nachfrage nach HPC- und KI-Rechenkapazitäten einhergeht.

Im Rahmen der Vereinbarung erhielt Fluidstack eine 30-tägige Exklusivitätsperiode, um die Kapazität am Lake Mariner-Rechenzentrum um weitere 160 MW zu erweitern. Dies könnte das Wachstumspotenzial von TeraWulf weiter steigern und das Unternehmen als wichtigen Akteur im Bereich der KI- und HPC-Infrastruktur etablieren.

Google positioniert sich im KI-Business

Die Partnerschaft zwischen TeraWulf, Fluidstack und Google markiert einen bedeutenden Schritt in der Transformation von TeraWulf von einem Bitcoin-Mining-Unternehmen hin zu einem Anbieter von KI-fähiger Recheninfrastruktur.

Mit der finanziellen Unterstützung von Google und der Aussicht auf erhebliche Einnahmen aus den neuen Verträgen positioniert sich TeraWulf strategisch, um von der wachsenden Nachfrage nach KI-Technologien zu profitieren. Die positive Reaktion des Marktes unterstreicht das Vertrauen in diese Entwicklung.

