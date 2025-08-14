Das KI-fähige API-Management-Unternehmen Tyk hat die Ernennung von drei neuen Führungskräften bekannt gegeben, um seine Unterstützung für Banken im US-Finanzsektor zu verstärken. Die strategischen Ernennungen erfolgen zu einem Zeitpunkt, an dem Banken die Nutzung von APIs zunehmend in Richtung Monetarisierung weiterentwickeln. Martin Buhr, Gründer und CEO von Tyk, einem Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung praktischer Konzepte für die Integration von KI auf eine gut geregelte, effiziente und zukunftsfähige Weise spezialisiert hat, erklärt:

"Noch vor ein paar Jahren kamen Banken mit dem Schwerpunkt auf grundlegende Authentifizierungs- und Kontrollanforderungen zu uns. Heute ist es für sie selbstverständlich, APIs zu nutzen, um neue Monetarisierungsstrategien zu unterstützen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften nahtlos zu gewährleisten. Wir haben führende globale Banken bei dieser Umstellung unterstützt und freuen uns, mit Mark Gurvis, Laura Heritage und Kuldeepak Angrish drei API-Branchenveteranen an Bord zu haben, die unseren Kunden noch fundierteres Branchenwissen bieten können."

Die drei hochrangigen Ernennungen werden das Wachstum von Tyk im Finanzdienstleistungssektor beschleunigen, da das Unternehmen führende Finanzinstitute dabei unterstützt, API-Zugänge zu monetarisieren und mehr Kontrolle über den digitalen Vertrieb zu erlangen. Die drei Neueinstellungen haben bereits mit führenden Banken, Versicherungen und Fintech-Unternehmen an Initiativen zur Modernisierung und Integration von Plattformen gearbeitet und verfügen über umfassende Erfahrung an der Schnittstelle zwischen API-Strategie und Finanzinfrastruktur.

Mark Gurvis wird neuer Vice President Sales Americas. Als bewährter API-Management-Experte mit einer nachweisbaren Erfolgsbilanz war er maßgeblich am Wachstum von Apigee beteiligt, was schließlich zur Übernahme des Unternehmens führte, und trug entscheidend zum API-Management für Unternehmen, zur Transformation der Branche und zur Wachstumsstrategie von Rapid bei. Er kommentiert:

"Die größten Banken der Welt entwickeln ihre Geschäftsmodelle rasch weiter, um die Monetarisierung von APIs zu nutzen und gleichzeitig ihre regulatorischen Verpflichtungen nahtlos zu erfüllen. Ein strategischer Ansatz zur Operationalisierung von APIs steht dabei im Vordergrund, ebenso wie die Sicherstellung, dass Banken für KI bereit sind. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Tyk die weltweit führenden Banken bei diesem Wandel zu unterstützen."

Laura Heritage übernimmt die Position der API-Strategin für Finanzdienstleistungen bei Tyk und bringt fundierte Kenntnisse der Finanzdienstleistungsbranche in diese Rolle ein. Als Gründerin und Präsidentin von Openfinity, einem Unternehmen, das Finanzdienstleistern dabei half, sich in der Welt der offenen Finanzdienstleistungen und künstlichen Intelligenz zurechtzufinden, wird ihre Erfahrung in den Bereichen API-Strategie, Innovation im Finanzdienstleistungsbereich und Marktplatz-Ökosysteme für die Kunden von Tyk von unschätzbarem Wert sein. Laura kommentiert:

"Finanzinstitute überdenken APIs. Sie sind nicht mehr nur technische Schnittstellen, sondern eigenständige Produkte mit kommerziellem Wert. Dies erfordert eine neue Fokussierung auf ihre strategische Bedeutung sowie auf die Auswirkungen dieser Entwicklung auf Sicherheit und Compliance. Da dieser Wandel hin zur Monetarisierung die Nachfrage nach Governance-first-API-Plattformen ankurbelt, freue ich mich, als Teil des Tyk-Teams agile, skalierbare und innovative Lösungen anbieten zu können."

Kuldeepak Angrish, Experte für technische Strategie und Implementierung mit über zehn Jahren Erfahrung im API-Management, übernimmt die Rolle des Solutions Architect bei Tyk. Sein Schwerpunkt liegt darauf, Unternehmen dabei zu unterstützen, die Technologie von Tyk zu nutzen, um ihre Geschäfte zu monetarisieren, gleichzeitig das Kundenerlebnis zu verbessern und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und das alles mit Blick auf die Notwendigkeit der KI-Bereitschaft. Kuldeepak kommentiert:

"Banken betrachten APIs zunehmend als wichtige Geschäftsressourcen. Ich freue mich sehr, sie dabei bei Tyk zu unterstützen und ihnen die technische Kompetenz zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um ihre API-Infrastruktur zu modernisieren und ihr volles Potenzial auszuschöpfen."

Tyk arbeitet bereits mit führenden globalen Institutionen wie Barclays, NatWest, Capital One, TAB Bank und Randolph-Brooks Federal Credit Union (RBFCU) zusammen und unterstützt sie dabei, ihre APIs auf einer Plattform zu verwalten und zu skalieren, die für das KI-Zeitalter entwickelt wurde. Tyk ist führend auf dem Markt für moderne API-Lösungen und frei von den Einschränkungen, denen ältere API-Management-Plattformen im Finanzdienstleistungsbereich unterliegen. Das Unternehmen bietet entscheidende Flexibilität, Effizienz und Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften. Das erweiterte US-Team wird die Partnerschaften im gesamten Finanzdienstleistungssektor vertiefen und Kunden dabei unterstützen, ihre APIs im Einklang mit neuen kommerziellen und Compliance-Anforderungen zu monetarisieren, zu sichern und zu skalieren.

