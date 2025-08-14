Die grenke AG (DE000A161N30) zeigt sich auf dem richtigen Weg. Der Leasingspezialist aus Baden-Baden navigiert erfolgreich durch die Herausforderungen und sieht die Trendwende eingeleitet. Schadenquote verbessert sich: Das Konzernergebnis von 26,2 Millionen Euro lag erwartungsgemäß unter Vorjahr. Doch die Schadenquote sank von 1,9 Prozent im ersten auf 1,7 Prozent im zweiten Quartal. Diese Verbesserung stimmt optimistisch. Im Halbjahresschnitt betrug sie 1,7 Prozent. Die erhöhten Aufwendungen für Schadensabwicklung und Risikovorsorge waren bereits in der aktualisierten Planung berücksichtigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
