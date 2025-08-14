Ethereum-Kursziel von Standard Chartered auf 25.000 USD erhöht

Während sich die Institutionen auf Ethereum stürzen und der Preis zuletzt impulsiv in die Höhe getrieben wurde, haben nun die Analysten von Standard Chartered ihr Ethereum-Kursziel auf beeindruckende 25.000 USD erhöht. Was sie genau zu dieser Überzeugung kommen lässt und wann damit zu rechnen ist, erfahren Sie jetzt in dem folgenden Beitrag.

Standard Chartered erwartet ETH-Kurs von 25.000 USD

Die britische multinational tätige Großbank Standard Chartered hat in ihrer neuesten Ethereum-Prognose das Kursziel erhöht. Während die Analysten des Unternehmens zuvor noch bis Jahresende von einem ETH-Kurs in Höhe von 4.000 USD ausgegangen sind, wurde es inzwischen mit 7.500 USD um fast das Doppelte erhöht. Dies führen die Krypto-Experten, insbesondere auf das institutionelle Interesse an ETH zurück.

Dabei haben die Ethereum-Treasury-Unternehmen seit Juni dieses Jahres bereits 3,8 % der umlaufenden ETH-Coins oder umgerechnet 2,3 Mio. Ethereum erworben, was für die kurze Zeit schon eine beachtliche Leistung ist. Bald sollen die Ethereum-Treasury-Unternehmen laut den Analysten ihren ETH-Bestand noch bis auf 10 % der Umlaufversorgung vergrößern.

https://twitter.com/Cointelegraph/status/1955690901361004693

Ebenfalls stützen die Analysten ihre Ethereum-Prognose auf den Genius ACT, welcher klare Rahmenbedingungen für die Stablecoins schaffe. Da ETH in diesem Bereich führend ist und auf 50 % dieser Coins kommt, würde sich dies auch bei ETH positiv bemerkbar machen. Dabei werden Stablecoins vor allem als eine Möglichkeit für tokenisierte Assets und für Menschen aus Ländern mit höherer Inflation gesehen.

Aber auch die technologischen Fortschritte mit einer zehnmal höheren Layer-1-Durchsatzkapazität erachten die Krypto-Experten als besonders vorteilhaft im Angesicht der institutionellen Adoption und deren hochvolumigen Transaktionen. Aus all diesen Gründen rechnen die Analysten sogar damit, dass Ethereum im Vergleich zu Bitcoin an Wert gewinnen wird. Bis zum Jahr 2028 prognostizieren sie einen ETH-Kurs von 25.000 USD.

Jetzt bei Ethereum-Investment Zeit und Geld sparen!

Das ist in nächster Zeit für Ethereum zu erwarten

Während das langfristige Bild weiterhin sehr bullisch für Ethereum ausfällt, musste die Kryptowährung heute wie der Rest des Marktes größere Verluste erleiden. Diese sind insbesondere auf die höher als erwarteten Erzeugerpreise in den USA zurückzuführen, welche heute veröffentlicht wurden und historische Niveaus erreicht haben, die zuletzt im März des Jahres 2022 gesehen wurden.

Auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren weniger hoch als die Prognosen, während zuvor noch eine größere Schwäche erkannt wurde. Nachdem die letzten Wirtschaftsdaten bei den Fed Fund Futures die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im September auf 100 % gesteigert hatten, ist sie heute zeitweise bis auf 90,5 % gefallen und hat sich zum Abend wieder auf 92,8 % erholt.

PPI MoM hottest since March 2022 as services PPI explode higher. Over half of the increase is attributable to margins for final demand trade services, which jumped 2.0% pic.twitter.com/aosDjRV7om - zerohedge (@zerohedge) August 14, 2025

Die Erzeugerpreise gelten als ein Frühindikator für die Verbraucherpreise, weil Erstere sie häufig an Letztere über Preiserhöhungen weitergeben. Daher dürften auch die nächsten Inflationsdaten wieder höher ausfallen und den Optimismus etwas dämpfen. Schließlich will kein Notenbanker gerne während einer historisch ansteigenden Inflation mit weiteren Liquiditätsspritzen eine Hyperinflation riskieren.

Saisonal kann es noch einmal bis Oktober zu stärkeren Korrekturen bei den Kryptowährungen kommen, die vor allem auf die höheren Zölle und die damit verbundene Inflation zurückzuführen sind. Aber auch die bekannt gegebenen, ausbleibenden Bitcoin-Käufe der US-Regierung sind bärisch, da somit die Chance weiterer Käufe für die Reserve abnimmt - Gleiches trifft auf andere Länder zu. Ab "Uptober" sollte der Bullenmarkt jedoch wieder zurück sein.

Jetzt nützlichste ETH-Wallet entdecken!

Darum könnte Bitcoin nun das bessere Ethereum sein

Bitcoin ist den meisten nur als eine Kryptowährung und ein Wertspeicher als Schutz gegenüber der Inflation bekannt. Aber selbst als Kryptowährung konnte sich BTC nicht wirklich durchsetzen, denn wer will schon an der Kasse über 10 Minuten auf die Bestätigung einer Transaktion warten und im schlimmsten Falle höhere Gebühren als für einen Kaffee zahlen.

Deshalb wurde die neue Skalierungs- und Funktionsebene Bitcoin Hyper ins Leben gerufen, die direkt auf der Bitcoin-Blockchain aufbaut. Zudem verbindet sie die Chain über die SVM mit dem Solana-Ökosystem, um sich dessen hervorragende Skalierbarkeit mit geringen Gebühren und Übertragungszeiten von weniger als 1 Sekunde zunutze zu machen.

Mit einer solchen Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur können ebenso dezentrale Anwendungen jeglicher Sektoren für künstliche Intelligenzen, Gaming, Tokenisierung und viele mehr abgedeckt werden. Dabei lässt sich Solana dank der Hardwarebeschleunigung theoretisch unendlich skalieren, was eine Seltenheit im Web3 ist.

Damit vereinen sich die Liquidität und Sicherheit von BTC mit der Skalierbarkeit von Solana. Mithilfe der 2,3 Bio. USD von Bitcoin können neue Presales finanziert, Liquidität für dezentrale Kryptobörsen bereitgestellt, dezentrale Apps bezahlt und mehr getan werden. Deswegen kann auch die Nachfrage bedeuten zunehmen und den nächsten Wachstumszyklus antreiben.

Noch lässt sich all dies antizipieren, denn mit dem Presale bietet sich eine einmalige Gelegenheit, um den nächsten Entwicklungsschritt für das Bitcoin-Ökosystem von Beginn an mitzumachen. Für weniger als 2 Tage werden die HYPER-Coins, denen umfängliche Funktionen zugeteilt wurden, rabattiert für 0,012725 USD angeboten.

Jetzt in Bitcoin Hyper investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.