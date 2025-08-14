Fitch Learning, global führend im Bereich Bildung für das Finanzwesen und berufliche Zertifizierungen, hat heute die Unterzeichnung eines Vertrags mit Moody's bekannt gegeben. Gegenstand der Vereinbarung ist der Kauf von zwei Unternehmen von Moody's: Analytics Learning Solutions (MALS), ein globaler Anbieter von Kreditschulungen, und das Canadian Securities Institute (CSI), ein führender Anbieter von beruflichen Zertifizierungen für die kanadische Finanzbranche.

Dank der Akquisition kann das Angebot für Schulungen zur Verbesserung der Karrierechancen im Finanzsektor und für berufliche Zertifizierungen erweitert werden. Dies beinhaltet Lernprogramme für Commercial und Consumer Banking sowie Investmentmanagement.

"Mit diesem Vertrag unterstreichen wir unsere Bemühungen, die wachsende Nachfrage nach Fortbildung und ständiger beruflicher Weiterbildung in der Finanzbranche zu befriedigen. Da Unternehmen zunehmend in Lernen und Entwicklung investieren, um ihre Mitarbeiter zu binden und deren Kompetenzen auszubauen, werden wir sie mit unseren Lösungen dabei unterstützen und so letztendlich das Wachstum steigern," sagte Andreas Karaiskos, Chief Executive Officer, Fitch Learning.

Die Bedingungen des Vertrages wurden nicht offengelegt. Die Akquisition soll im vierten Quartal abgeschlossen werden unter der Voraussetzung, dass die üblichen Bedingungen wie zum Beispiel behördliche Genehmigungen vorliegen.

"Diese Akquisition ist ein Fortschritt auf unserem Weg, Mitarbeiter im Finanzwesen mit den erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten auszustatten, die ein zunehmend komplexer Markt notwendig macht. Dank dieser Transaktionen erweitern wir das Bildungsangebot und bieten weltweit mehr Wert und Möglichkeiten. Wir freuen uns darauf, unsere Studierenden und Kunden noch besser betreuen zu können und neue Mitglieder in der Fitch Learning Community zu begrüßen," schloss Herr Karaiskos.

Fitch Learning arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um Kenntnisse zu vertiefen, Fähigkeiten zu entwickeln und dadurch das Geschäftsergebnis positiv zu beeinflussen. Mit Zentren in anerkannten Finanzzentren wie New York, Toronto, London, Dubai, Riad, Singapur und Hongkong versteht das Unternehmen die komplexen Anforderungen seiner Kunden im dynamischen globalen Finanzmarkt. Zu Fitch Learning's Portfolio gehören das Certificate in Quantitative Finance Institute (CQFi), ein führender Anbieter von Bildungsprogrammen für quantitatives Finanzwesen, sowie das Global Institute of Credit Professionals, das das Bildungsniveau im Bereich Kreditwesen weltweit anheben möchte. Fitch Learning gehört zur Fitch Group, ein global führender Anbieter von Finanzinformationen, der in 30 Ländern geschäftlich tätig ist. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Fitch Learning die Finanzexperten der Welt weiterentwickelt, dann besuchen Sie: www.fitchlearning.com.

