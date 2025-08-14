PPG (NYSE: PPG) gab heute bekannt, dass es die weltweit 3.000steInstallation seines automatisierten Lackmischsystems PPG MOONWALK® im Werk der Wren's Collision Group in Auburn, Alabama, abgeschlossen hat. Seit seiner Einführung im Jahr 2019 hat das PPG MoonWalk-System die Arbeitsabläufe in Karosseriewerkstätten weltweit revolutioniert, indem es im gesamten Kfz-Reparaturprozess außergewöhnliche Genauigkeit, Rückverfolgbarkeit und Produktivität bietet.

"Wir sind stolz darauf, mit der Installation des 3.000stenPPG MoonWalk-Systems in unserer neuesten Karosseriewerkstatt Teil dieser Innovation in der Automobilindustrie zu sein", sagte James Wren, Eigentümer der Wren's Collision Group, bei einer Feier zu diesem Meilenstein im Juli. "Mit unserem neuen Werk in Auburn freuen wir uns darauf, die Produktivität, Effizienz und Rentabilität in unseren 19 Karosseriewerkstätten weiter zu steigern. Wir sind begeistert, als langjähriger Partner an diesem Meilenstein für PPG mitwirken zu können."

Führende Karosseriewerkstätten in mehr als 60 Ländern nutzen das PPG MoonWalk-System und schätzen es wegen seiner Innovation, Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Zu den wichtigsten Vorteilen des PPG MoonWalk-Systems gehören:

Präzision und Genauigkeit: Liefert eine gleichmäßige Farbmischung für präzise Farbtöne und reduziert so kostspielige Nacharbeiten.

Liefert eine gleichmäßige Farbmischung für präzise Farbtöne und reduziert so kostspielige Nacharbeiten. Zeitersparnis Automatisiert das Mischen, um die Vorbereitungszeit zu verkürzen und Technikern zu ermöglichen, sich auf Reparaturen und Sprühen zu konzentrieren.

Automatisiert das Mischen, um die Vorbereitungszeit zu verkürzen und Technikern zu ermöglichen, sich auf Reparaturen und Sprühen zu konzentrieren. Reduzierter Abfall: Minimiert Überfüllungen und Materialverbrauch, um Kosten zu senken und die Nachhaltigkeit zu verbessern.

Minimiert Überfüllungen und Materialverbrauch, um Kosten zu senken und die Nachhaltigkeit zu verbessern. Digitale Integration: Nahtlose Anbindung an das digitale Ökosystem PPG LINQ für effiziente Arbeitsabläufe, Echtzeitdaten und Bestandsverwaltung.

"Wren's Collision stellt sich mit der Installation des PPG MoonWalk-Systems an seinem neuesten Standort auf die Zukunft der Unfallreparatur ein", so Rodolfo Ramirez, Vice President Automotive Refinish, Americas bei PPG. "Sie verbessern Effizienz, Genauigkeit und gleichbleibende Qualität, und wir fühlen uns geehrt, zukunftsorientierte Kunden dabei zu unterstützen, die Leistung auf die nächste Stufe zu heben."

Weitere Informationen zum PPG MoonWalk-System finden Sie hier.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®

Bei PPG (NYSE: PPG) arbeiten wir jeden Tag daran, die Farben, Lacke und Spezialmaterialien zu entwickeln und anzubieten, auf die unsere Kunden seit mehr als 140 Jahren vertrauen. Mit Hingabe und Kreativität lösen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und arbeiten eng zusammen, um den richtigen Weg zu finden. Mit Hauptsitz in Pittsburgh sind wir in mehr als 70 Ländern tätig und erzielten im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von 15,8 Milliarden US-Dollar. Wir beliefern Kunden im Baugewerbe, in der Konsumgüterindustrie, im Transportwesen und auf den Ersatzteilmärkten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.ppg.com.

PPG LINQ ist eine Markenbezeichnung und MoonWalk, das PPG Logo und We Protect and Beautify the World sind eingetragene Marken von PPG Industries Ohio, Inc.

KATEGORIE Automotive Refinish

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version.

