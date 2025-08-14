Verve Group SE senkt Prognose für Gesamtjahr 2025 aufgrund von Plattformvereinheitlichung und Währungseffekten

VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION GEMÄSS ART. 17 MAR



Verve Group SE senkt Prognose für Gesamtjahr 2025 aufgrund von Plattformvereinheitlichung und Währungseffekten Stockholm, 14. August 2025 - Die Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) gibt eine reduzierte Prognose für das Gesamtjahr 2025 hinsichtlich des Nettoumsatzes und des bereinigten EBITDA bekannt. Der revidierte Ausblick geht nun von einem Nettoumsatz von 485 bis 515 Millionen Euro (zuvor 530 bis 565 Millionen Euro) und einem bereinigten EBITDA von 125 bis 140 Millionen Euro (zuvor 155 bis 175 Millionen Euro) aus. Die Reduzierung der Prognose ist auf zwei Faktoren zurückzuführen, die in Kontrast zur erwarteten Entwicklung in der ursprünglichen Prognose stehen. Zum einen ein einmaliger Effekt aufgrund deutlicherer technischer Probleme im Zusammenhang mit der Plattformvereinheitlichung, die sich unmittelbar auf den Umsatz auswirkten, und insbesondere eine verzögerte Erholung der Umsatzerlöse aus den Supply Side Marketplace-Aktivitäten nach Abschluss der technischen Vereinheitlichung. Zum anderen sich sieh das Unternehmen mit einer deutlich schlechteren Wechselkursentwicklung, auch in Bezug auf den zu erwartenden weiteren Jahresverlauf, konfrontiert als zuvor vom Management erwartet. Die technischen Herausforderungen, die sich ausschließlich auf die Vereinheitlichung der Plattform für In-App-Marketplace-Aktivitäten auf der Supply Side beziehen, haben sich als wesentlich anspruchsvoller erwiesen als im umfangreichen Planungsprozess des Projekts erwartet. Insbesondere spürbare Verzögerungen beim Onboarding neuer Kunden führten dazu, dass zusätzliche neue Umsätze nur mit erheblichen Verzögerungen realisiert werden konnten. Verschiedene technische Probleme im Zusammenhang mit der Performance des Load Balancers, vorübergehende Unterbrechungen des Gebotsvolumens und vorübergehende Asynchronität der KI-Algorithmen führten während des Vereinheitlichungsprozesses zu Umsatzrückgängen. Der Prozess der Vereinheitlichung aller In-App-Marketplace-Aktivitäten auf eine einzige Plattform wurde jedoch im Juli abgeschlossen, was künftig zu einer deutlich verbesserten Plattform-Performance, Kosteneffizienz und Skalierbarkeit führen wird. Die Erholung der Umsatzentwicklung aus den Marketplace-Aktivitäten auf der Supply Side verlief langsamer als erwartet, wie beim Onboarding neuer Kunden und deren Skalierung zu beobachten war. Das Management sieht nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass die unvorhergesehenen negativen Auswirkungen des Vereinheitlichungsprozesses auf die Umsatzentwicklung aufgeholt werden können. Die vorgenannten Umstände hatten negative Auswirkungen in Höhe von rund 34 Millionen Euro auf den Nettoumsatz, was sich wiederum mit rund 19 Millionen Euro negativ auf das bereinigte EBITDA auswirkt. Darüber hinaus wirken sich erhöhte Infrastruktur- und einmalige Supportkosten während des Vereinigungsprozesses mit rund 4 Millionen Euro zusätzlich negativ auf das bereinigte EBITDA aus. Darüber hinaus führen die Entwicklung des Wechselkurses zwischen USD und EUR in den letzten Monaten sowie die revidierten Planungsannahmen für den Rest des Jahres zu deutlichen geänderten Annahmen bezüglich Umrechnungseffekten für das Gesamtjahr. Während die ursprüngliche Prognose vom 28. Mai 2025 mögliche Umrechnungsdifferenzen von USD in EUR von +/- 2 Prozent für das Gesamtjahr vorsah, liegt der aktuelle USD/EUR-Wechselkurs deutlich unter der ursprünglichen Planungsannahme. Für den Rest des Jahres berücksichtigt das Unternehmen einen USD/EUR-Wechselkurs auf aktuellem Niveau berücksichtigen. Diese ungünstige Entwicklung der Wechselkurse wird sich voraussichtlich mit einem Umrechnungseffekt von rund 9 Millionen Euro negativ auf unsere EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr auswirken. --- Ende der Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR --- Um den Märkten die bestmöglichen Informationen über die operative Entwicklung im zweiten Quartal 2025 zur Verfügung zu stellen - obwohl dies nicht der Grund für die Revision des Ausblicks für 2025 ist - hat das Unternehmen beschlossen, die Veröffentlichung seines Halbjahresberichts 2025 auf den 15. August 2025 vorzuziehen.

Kontakt: Ingo Middelmenne

Head of European Investor Relations

+49 174 90 911 90

ingo.middelmenne@verve.com Sören Barz

VP Corp. Communications & Strategic Initiatives

+49 170 376 9571

soeren.barz@verve.com

Über Verve Die Verve Group ist eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, die Werbetreibende, die digitale Werbeflächen kaufen möchten, mit Publishern verbindet, die ihre Inhalte monetarisieren. Angetrieben von seiner Mission "Let's make media better". Verve bietet verantwortungsvolle, KI-gesteuerte Werbelösungen, die Werbetreibenden und Publishern bessere Ergebnisse liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf neu entstehende Medienkanäle wie Mobile In-App, Connected TV und andere. In Erwartung der wachsenden Nachfrage von Nutzern und Werbetreibenden nach mehr Datenschutz hat Verve eine innovative ID-freie Targeting-Technologie entwickelt, die effiziente Werbung in digitalen Medien ermöglicht, ohne auf Identifikatoren wie Cookies oder IDFA zurückzugreifen. Dank seiner starken Differenzierung und Umsetzung hat Verve in den letzten vier Jahren eine Umsatzwachstumsrate von 33 Prozent erzielt und erreicht im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von 437 Millionen Euro mit einer adj. EBITDA-Marge von 30 Prozent. Verve ist hauptsächlich in Nordamerika und Europa tätig und als Societas Europaea in Schweden registriert (Registrierungsnummer 517100-0143). Die Aktien des Unternehmens - mit der ISIN SE0018538068 - sind am geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: VRV) und am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm (Ticker: VER) notiert. Verve hat eine ausstehende Anleihe mit der ISIN: SE0023848429. Der zertifizierte Berater des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; Kontaktinformationen: info@fnca.se. This information is such information that Verve Group SE is obliged to make public in accordance with the Securities Markets Act (2007:528). The information in this press release has been made public through the agency of the responsible person set out below for publication at the time stated by Verve's news distributor EQS Newswire at the publication of this press release.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

