© Foto: Clara Margais/dpa/dpa-tmnErstmals seit März 2023 notiert die TUI-Aktie wieder über der Marke von 9 Euro. Das sorgt auch in der wO-Community für Freude und Erleichterung.Reise-Riese TUI kann mit seinem integrierten Geschäftsmodell aus Hotels, Kreuzfahrten und Pauschalpaketen in diesem Sommer seine ganze Stärke und Preissetzungsmacht ausspielen. Das haben die Quartalszahlen in dieser Woche unter Beweis gestellt, als Tui seine Gewinnprognose anhob und damit den Markt beflügelte. Die Aktie des Konzerns ist auf dem Weg zu einer perfekten Woche. Am Donnerstag schloss die Aktie satte 6 Prozent im Plus und schloss erstmals seit März 2023 wieder über der Marke von 9 Euro. Auch in der wallstreetONLINE-Community sorgte der …Den vollständigen Artikel lesen ...
