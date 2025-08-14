Fartcoin mit 55x verpasst? Snorter wurde für nächsten Memecoin-Boom entwickelt

Fartcoin konnte sich aus der Idee zweier künstlicher Intelligenzen zu einer festen Größe des Memecoin-Sektors entwickeln. Somit hat der Memecoin gegenüber seinem Tief aus dem vergangenen Jahr einen Anstieg von 55x erzielt und seinen frühen Investoren bedeutende Renditen erzielt.

Allerdings handelt es sich dabei um einen seltenen Glücksfall, die Memetoken an ihrem Tiefpunkt zu kaufen und einen so hohen Gewinn zu erzielen. In der Regel verbuchen meist Trader mit privilegierten Informationen und den richtigen Tools für die Verfolgung der Liquidität die Chance, solche Coins frühzeitig zu identifizieren, bevor es andere tun.

Deshalb wurde nun der neue Snorter Bot Token entwickelt. Er soll den Investoren dieselben Vorteile verschaffen, indem Mempools und DEX-Ereignisse gescannt werden, um potenzielle 100x-Coins zu erkennen, sobald diese erscheinen.

Aus diesem Grunde konnte das Projekt mit seinem Vorverkauf in rund zwei Monaten schon mehr als 3 Mio. USD einwerben. Somit hat er auch die Presales von anderen Krypto-Handelsrobotern übertroffen, wie Banana Gun.

Wer sich die SNORT-Coins von Snorter vor der breiten Markteinführung sichern will, kann dies jetzt noch über den Presale tun. Über diesen werden die Token für die nächsten 2 Tage für 0,1013 USD angeboten, bevor der Preis erneut steigt.

Fartcoins Anstieg von 120x zeigt, warum Snorter der Ausgleich für Kleinanleger ist

Der Memecoin Fartcoin wurde über die Launchplattform Pump.Fun gestartet und hat von allen dieser Coins die höchste Marktkapitalisierung erlangt. Derzeit wird er mit 1,00 Mrd. USD bewertet, was für einen Token ohne Nutzen eine beachtliche Leistung ist.

Erfunden wurde Fartcoin in einer Unterhaltung des "Terminal of Truth" mit einer anderen künstlichen Intelligenz, wobei sie den besten Memecoin entwickeln wollten. Dieses Konzept wurde dann von einem Menschen über Pump.Fun umgesetzt, was Fartcoin ist.

Bereits innerhalb der ersten zwei Monate konnte der Scherz auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von mehr als 1 Mrd. USD kommen und diese in der Folgezeit sogar noch auf 2,5 Mrd. USD ausbauen.

Deswegen haben frühe Investoren mit dem Memecoin auch beeindruckende Renditen von 55x erzielt, sofern sie nahe dem Allzeithoch bei 2,48 Mrd. USD verkauft haben, lag der Gewinn sogar bei 120x. Demnach hätte man also einen Investitionsbetrag in Höhe von 1.000 USD in 120.000 USD verwandeln können.

https://www.coingecko.com/en/coins/fartcoin

Solche Chancen können lebensverändernd sein, bieten sich angesichts der hohen Anzahl von Memecoin-Launches pro Tag nur selten, wenn auch täglich. Dabei spielt insbesondere eine frühzeitige Positionierung eine wichtige Rolle, um die Anstiege nicht zu verpassen, welche von Walen und teilweise auch Institutionen hervorgerufen werden.

Diese verfügen nicht selten über Insiderinformationen, sodass die Kleinanleger dann nur noch als sogenannte Exit-Liquidität missbraucht werden und die hohen Verluste ertragen müssen. Künftig soll sich dies allerdings mithilfe des Snorter Bots ändern, welcher den Retailinvestoren dieselben Chancen auf frühe Einstiege wie Walen verschaffen will.

Auf diese Weise verspricht der Snorter Bot, dass die Jagd nach Kryptowährungen mit Anstiegen von etwa 55x oder 120x zu einem fairen Spiel für alle Beteiligten wird.

Snorters Technologie spürt die nächsten heißen Memecoins auf

Ein herausragender Vorteil von Snorter ist die Fähigkeit, die Memecoins mit ähnlichen Anstiegen wie Fartcoin aufzuspüren, bevor es andere tun. Zurückzuführen ist dies auf die Fast-Sniper-Funktion.

Diese ist in den regulären Krypto-Trading-Bots größtenteils nicht verfügbar und sorgt für eine permanente Überwachung des Solana-Mempools sowie der Smart Contracts der DEXs. Somit sollen sie genau dann erfasst werden, wenn ein neuer Liquiditätspool erstellt wird.

How it feels auto-sniping with $SNORT and catching pumps all day every day. pic.twitter.com/FO7eoz0cHe - Snorter (@SnorterToken) August 11, 2025

Derzeit ist ein Wettkampf in dem Memecoin-Sektor um die führende Launchplattform ausgebrochen, wobei vor allem der alte Marktführer Pump.Fun und Let's Bonk von dem Memecoin Bonk zuletzt um den ersten Platz gekämpft haben.

Während Let's Bonk im Juli temporär für einige Tage die Führung übernehmen konnte, hat sich mittlerweile wieder Pump.Fun an die Spitze begeben. Allerdings spielt dies für Snorter keine Rolle, da er mit verschiedenen Ökosystemen unterschiedlicher Blockchains interagieren kann.

So erkennen die privaten RPC-Endpunkte von Snorter den Pool und das Handelspaar innerhalb von Millisekunden und führen dann bereits die Orders aus, bevor sich der Preis zu bewegen beginnt.

Dank des Solana-nativen Designs profitiert der Handelsroboter zusätzlich von einer hohen Geschwindigkeit und niedrigen Gebühren, die auch alle anderen Ethereum-Bots in den Schatten stellen sollen, selbst wenn sie mittlerweile eine Multichain-Funktionalität bereitstellen.

Ein weiterer großer Vorteil ist das Copytrading, bei dem Investoren den Handelssignalen der Profis folgen können. Während Erstere von der Expertise und dem Engagement anderer profitieren, können Letztere ihre Renditen durch eine Anhängerschaft steigern.

Dabei hilft der MEV-Schutz Frontrunning-Angriffe zu verhindern, während der Honeypot-Scanner betrügerische Coins herausfiltern kann. Damit lassen sich Verluste sparen und daher auch höhere Renditen erzielen.

Stellen Sie sich vor, dass der Snorter Bot schon bei dem Start von Fartcoin live gewesen wäre und man den Coin beim Einstiegspreis von 0,02 USD gekauft hätte und nicht erst zu einem späteren Zeitpunkt des Hypes. Nun kann jedoch der Snorter Bot Ausschau nach den nächsten explodierenden Coins halten.

Snorters eigenes Fartcoin-Potenzial

Der Krypto-Markt bewegt sich immer stärker in Richtung automatisiertes Trading. In diesem Zusammenhang haben die Krypto-Handelsroboter im Jahr 2024 schon eine Marktkapitalisierung in Höhe von 40,8 Mrd. USD erreicht. Bis 2034 rechnen Analysten noch mit einem Anstieg auf 985 Mrd. USD.

https://www.researchandmarkets.com/reports/6027224/ai-crypto-trading-bot-market-outlook-report

Eine solche Größenordnung verdeutlicht, dass das manuelle Trading unrentabel wird. Dabei stehen die Handelsroboter permanent für das Trading bereit, während die manuellen Trader meist zu spät kommen, um die besten Chancen zu nutzen oder zu emotional handeln.

Jedoch eignen sich nicht alles Krypto-Handelsroboter gleichermaßen für diesen Zweck. So muss dieser auch zum aktuellen Handelsumfeld passen. Da die explosivsten Memecoins auf Solana gestartet werden, brauchen Investoren auch eine schnellere und kosteneffizientere Möglichkeit als die Ethereum-Handelsroboter. Genau hier will Snorter seine Stärke beweisen.

Im Unterschied zu anderen Trading-Bots werden die Gebühren durch das Halten des SNORT-Coins auf 0,85 % reduziert, während andere Solana-Konkurrenten bis zu 1,5 % verlangen. Aufgrund dieses Kostenvorteils kann es sich langfristig auch im Zusammenhang des Zinseszinses und vielen Trades stärker bezahlt machen.

Der eigene SNORT-Coin verringert aber nicht nur die Gebühren, sondern schaltet auch den Zugang zu weiteren Analysen, Staking-Belohnungen, Governance und anderen Premiumfunktionen frei.

Aufgrund der Kombination aus Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und Nutzen hat der bekannte Krypto-Influencer Borch Crypto in SNORT ein ähnliches Kurspotenzial wie in Fartcoin und somit ein Steigerungspotenzial von 100x erkannt.

So können Sie SNORT vor den 100x kaufen

Der optimale Kaufzeitpunkt für den SNORT-Coin bietet der Presale. Öffnen Sie dafür einfach die Website von Snorter Bot Token und verbinden mit dieser eine digitale Geldbörse. Dann können Sie mit SOL, ETH, BNB, USDT, USD und Kreditkarte zahlen.

Idealerweise wird über die von WalletConnect zertifizierte und nicht verwahrende Best Wallet an dem Presale teilgenommen. In dieser ist der Vorverkauf unter der Kategorie "Upcoming Tokens" zu finden. Herunterladen kann man sie über den Google Play Store und den Apple App Store.

Folgen Sie Snorter auch über X und Instagram, wo Sie zeitnah über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten werden.

Jetzt Snorter entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.