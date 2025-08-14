Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 14.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Setup für DOGE & LTC Mining läuft an - und diese Aktie steht in der ersten Reihe
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
14.08.2025 22:45 Uhr
188 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Kaum verändert - Erzeugerpreise dämpfen Zinssenkungshoffnung

DJ MÄRKTE USA/Kaum verändert - Erzeugerpreise dämpfen Zinssenkungshoffnung

DOW JONES--Kaum verändert haben die US-Börsen den Handel am Donnerstag beendet. Die Zinssenkungshoffnungen hatten mit den Erzeugerpreisen einen kleinen Dämpfer erhalten. Denn der Preisdruck auf der Produzentenebene in den USA hat im Juli weitaus deutlicher als erwartet zugenommen. Die Erzeugerpreise stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent, während Ökonomen lediglich einen Aufschlag von 0,2 Prozent erwartet hatten. Auch der Anstieg der Kernrate lag mit 0,9 Prozent deutlich über der Schätzung von 0,3 Prozent. Die Daten nährten Befürchtungen, dass die US-Zollpolitik die Inflation befeuern und damit die US-Wirtschaft schwächen könnten. Die am Dienstag veröffentlichten US-Verbraucherpreise hatten den Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank dagegen nicht entgegengestanden. An den Erwartungen einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im kommenden Monat ändern die Erzeugerpreise indessen kaum etwas. Denn bis dahin werden noch einige weitere wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, die für den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve relevant sind und Argumente für eine Zinssenkung liefern könnten.

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 9. August 2025 entgegen den Erwartungen abgenommen.

Der Dow-Jones-Index schloss kaum verändert bei 44.44.911 Punkten. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite traten ebenfalls mehr oder weniger auf der Stelle, wobei ersterer auf Rekordhoch schloss. An der Nyse wurden 777 (Mittwoch: 2.200) Kursgewinner gesehen, denen 1.994 (573) -verlierer gegenüber standen. Unverändert beendeten 52 (70) Titel den Handel.

Der Dollar erholte sich mit den Erzeugerpreisen. Für den Dollar-Index ging es um 0,4 Prozent nach oben. Der festere Dollar und steigende Marktzinsen ließen den Goldpreis leichter tendieren. Am Anleihemarkt stieg die Zehnjahresrendite um 5 Basispunkte auf 4,29 Prozent.

Die Ölpreise erholten sich deutlich von den jüngsten Abgaben, die durch Befürchtungen eines Überangebots ausgelöst worden waren. Die Akteure am Ölmarkt hatten das Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Putin am Freitag in Alaska im Blick. Am Mittwoch hatte Trump mit "ernsten Konsequenzen" gedroht, sollte Putin bei ihrem Treffen einen Waffenstillstand im Ukrainekrieg verweigern. Für den Fall, dass es zu einem Waffenstillstand kommt, rechnen Marktteilnehmer mit fallenden Ölpreisen, weil dann die US-Sanktionen gegen die russische Ölindustrie gelockert werden könnten.

Cisco mit Abgaben - Bei Umsatzprognose mehr erwartet

Bei den Einzelwerten ging es für die Cisco-Aktie 1,6 Prozent abwärts. Der Konzern hat im vierten Geschäftsquartal von der hohen KI-bezogenen Nachfrage profitiert und die Erwartungen des Marktes übertroffen. Die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr lag jedoch "nur" im Rahmen der Erwartungen.

Nach dem fulminanten Börsen-Debüt am Vortag kletterten die Aktien von Bullish um weitere rund 10 Prozent nach oben.

Tesla verloren 1,1 Prozent. Der Konzern unternimmt erste Schritte für einen Test seiner Robotertaxis in New York City. Vor wenigen Wochen hatte Konkurrent Waymo Pläne zur Erprobung autonomer Fahrzeuge im Big Apple angekündigt. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   absolut  +/- % YTD 
DJIA           44.911,26    -0,0%   -11,01    +5,6% 
S&P-500          6.468,54    +0,0%    1,96    +9,9% 
NASDAQ Comp       21.710,67    -0,0%    -2,47   +12,4% 
NASDAQ 100        23.832,44    -0,1%   -16,60   +13,5% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Mi, 17:15  % YTD 
EUR/USD           1,1649    -0,5%   1,1706   1,1714 +13,0% 
EUR/JPY           172,13    -0,2%   172,42   172,39  +5,9% 
EUR/CHF           0,9405    -0,2%   0,9424   0,9422  +0,4% 
EUR/GBP           0,8606    -0,2%   0,8623   0,8635  +4,2% 
USD/JPY           147,76    +0,3%   147,30   147,17  -6,3% 
GBP/USD           1,3536    -0,3%   1,3574   1,3566  +8,5% 
USD/CNY           7,1340    +0,0%   7,1315   7,1281  -1,1% 
USD/CNH           7,1812    +0,0%   7,1796   7,1788  -2,1% 
AUS/USD           0,6497    -0,7%   0,6544   0,6545  +5,8% 
Bitcoin/USD       117.887,00    -3,8% 122.593,20 120.687,95 +29,5% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          64,08    62,65    +2,3%    1,43 -13,1% 
Brent/ICE          66,98    65,63    +2,1%    1,35 -12,5% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.336,94   3.354,60    -0,5%   -17,67 +27,9% 
Silber            38,00    38,53    -1,4%    -0,53 +33,4% 
Platin          1.166,43   1.147,29    +1,7%    19,14 +31,0% 
Kupfer            4,50     4,50    -0,0%    0,00  +9,4% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 16:12 ET (20:12 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.