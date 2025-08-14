Eine komplette, auf die Gaming-Branche zugeschnittene Zahlungsinfrastruktur, entwickelt von Xsolla und unterstützt von Adyen

Xsolla, ein globales Handelsunternehmen, das Entwickler bei der Einführung, dem Wachstum und der Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, gibt heute eine strategische Partnerschaft mit Adyen bekannt, einer führenden Finanztechnologieplattform, um nahtlose und skalierbare Zahlungserlebnisse für Spieleentwickler auf der ganzen Welt zu ermöglichen. Diese Partnerschaft unterstützt die Einführung des Xsolla Payment Service Provider (PSP), einer neuen Zahlungslösung für Studios, die als Merchant of Record (MoR) auftreten und gleichzeitig die einzigartige Zahlungs- und Spieltechnologie-Infrastruktur von Xsolla nutzen möchten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250814604532/de/

(Graphic: Xsolla)

Mit Xsolla PSP haben Entwickler die volle Kontrolle über ihre Zahlungsabwicklung, Steuern, Compliance, direkte Endnutzerbeziehungen und Einnahmen und profitieren gleichzeitig von einer globalen Abdeckung in über 200 Märkten und mehr als 160 Währungen. Dieses Modell ergänzt die traditionellen MoR-Services von Xsolla, indem es einen parallelen Weg zu Zahlungskontrolle, Flexibilität und Eigentumsrechten an Spielerbeziehungen in Märkten bietet, in denen Spielestudios lokal präsent sind.

Der Service wird für berechtigte Händler mit Sitz in Hongkong verfügbar sein und schrittweise auf Europa, Singapur und die Vereinigten Staaten ausgeweitet, sobald die regionalen Lizenzen gesichert sind.

Zu den wichtigsten Vorteilen von Xsolla PSP gehören:

Kontrollierter Checkout: Vollständig anpassbare Checkout-Erlebnisse, die auf Ihre Marke und Ihre Monetarisierungsstrategie zugeschnitten sind.

Vollständig anpassbare Checkout-Erlebnisse, die auf Ihre Marke und Ihre Monetarisierungsstrategie zugeschnitten sind. Globale Unterstützung für Kartenzahlungen: Akzeptiert werden Zahlungen in über 200 Ländern und Gebieten in über 160 Währungen über die globalen Acquiring-Funktionen von Adyen, wobei weitere Zahlungsmethoden hinzugefügt werden.

Akzeptiert werden Zahlungen in über 200 Ländern und Gebieten in über 160 Währungen über die globalen Acquiring-Funktionen von Adyen, wobei weitere Zahlungsmethoden hinzugefügt werden. Flexible Zahlungsfunktionen: Tokenisierung, einmalige und wiederkehrende Abrechnungen, Teil-/Vollrückerstattungen, Steuerberechnung beim Checkout und vieles mehr.

Tokenisierung, einmalige und wiederkehrende Abrechnungen, Teil-/Vollrückerstattungen, Steuerberechnung beim Checkout und vieles mehr. Erweiterte Berichte und Analysen: Echtzeit-Transparenz und Einblicke in das Käuferverhalten.

Echtzeit-Transparenz und Einblicke in das Käuferverhalten. Entwicklerfreundliche Integration: Schnelle, sichere APIs, die in das Ökosystem der Commerce-Tools von Xsolla integriert sind.

Schnelle, sichere APIs, die in das Ökosystem der Commerce-Tools von Xsolla integriert sind. Branchenexpertise: Unterstützt von zwei bewährten Marktführern, Xsolla und Adyen, mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Gaming und Fintech.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Xsolla, um Spieleentwickler mit den Tools zu unterstützen, die sie für die globale Expansion und die Schaffung nahtloser Checkout-Erlebnisse benötigen", so Trevor Nies, SVP und Global Head of Digital bei Adyen. "Die einheitliche Finanztechnologieplattform von Adyen ermöglicht es Spieleentwicklern, die globale Zahlungsabwicklung zu optimieren, Monetarisierungsstrategien für Spieler zu verbessern und gemeinsam mit Xsolla letztlich größere Erfolge auf dem Markt zu erzielen."

Die Partnerschaft zwischen Xsolla und Adyen erweitert das PSP-Angebot von Xsolla um folgende Vorteile:

Zuverlässige Finanzabwicklung mit dem globalen Acquiring-Netzwerk von Adyen.

Größere internationale Reichweite durch nahtlosen grenzüberschreitenden Support.

Skalierbare, sichere und flexible Commerce-Tools für Spiele jeder Größe.

Der Service ist ideal für Gaming-Marktplätze, skillbasierte Plattformen, Live-Streaming-Dienste, Spenden-Ökosysteme und Entwickler, die Wert auf die Pflege der Beziehungen zu ihren Spielern und eine optimale Checkout-Erfahrung legen.

"Spieleentwickler wollen heute mehr Kontrolle und Zugang zu globalen Märkten, ohne sich um den Aufbau einer komplexen Infrastruktur kümmern zu müssen", so Chris Hewish, President von Xsolla. "Mit Adyen als unserem globalen Acquiring-Partner bieten wir eine Lösung, die diese Anforderungen in großem Maßstab erfüllt und Entwickler unterstützt, die ihr Geschäft nach ihren eigenen Vorstellungen ausbauen möchten."

Mit dem neuen PSP-Modell bietet Xsolla nun zwei flexible und kombinierbare Optionen für Spieleentwickler:

Merchant of Record (MoR) für diejenigen, die eine vollständig verwaltete Commerce-Lösung wünschen

Payment Service Provider (PSP) für Studios, die die Kontrolle über ihren eigenen MoR behalten möchten

Diese Einführung unterstreicht das Engagement von Xsolla, maßgeschneiderte, entwicklerorientierte Lösungen zu entwickeln, die den sich ständig ändernden Anforderungen der Gaming-Branche gerecht werden.

Um mehr zu erfahren oder Zugang zu Xsolla PSP zu erhalten, besuchen Sie: http://xsolla.com/payment-service-provider

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis hin zu AAA-Unternehmen arbeiten viele Firmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von seiner Überzeugung, dass Videospiele eine große Zukunft haben, hat sich Xsolla der Mission verschrieben, Chancen zusammenzubringen und Entwicklern kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

Über Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) ist die Finanztechnologieplattform der Wahl für führende Unternehmen. Mit End-to-End-Zahlungsfunktionen, datengestützten Einblicken und Finanzprodukten in einer einzigen globalen Lösung hilft Adyen Unternehmen, ihre ehrgeizigen Wachstumsziele schneller zu erreichen. Mit einer globalen Präsenz und einem starken Fokus auf Innovation unterstützt Adyen einige der weltweit führenden Marken aus den Bereichen Einzelhandel, Digital, Plattformen und Gaming.

Weitere Informationen finden Sie unter adyen.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250814604532/de/

Contacts:

Medienkontakt

Derrick Stembridge

Vice President of Global Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com