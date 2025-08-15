Innovative Kamerasimulatorfunktion ermöglicht robustes Testen der Bild- und Videoaufnahmenabläufe auf mehr als 10.000 echten Mobilgeräten

LambdaTest, eine einheitliche agentenbasierte KI- und Cloud-Engineering-Plattform, hat Video Injection Fähigkeiten im Rahmen von Media Injection für Tests auf realen Geräten eingeführt und bietet leistungsstarke Unterstützung für das Testen von videobasierten und Kamera-App-Funktionen im großen Maßstab. Diese neue Funktion befähigt Entwickler und QA-Teams, Bilderfassungs- und Videoaufnahme-Szenarien auf echten Android- und iOS-Geräten zu simulieren und ermöglicht somit eine umfassende Validierung von kameragesteuerten App-Erlebnissen.

Mit Media Injection sind die Nutzer in der Lage, wichtige Arbeitsabläufe, wie den QR-Code und das Barcode-Scanning, die digitale Scheck-Bearbeitung, das Echtzeit-Videostreaming sowie Foto- oder Video-Upload-Funktionen direkt auf physischen Geräten zu testen. Dies wurde durch die proprietäre Sensor Instrumentation Technologie von LambdaTest ermöglicht, die nahtlos simulierte Medien in die Kameraschnittstelle der App unter Umgehung der Notwendigkeit der physischen Kameranutzung einfügt und dabei gleichzeitig für realistische Ergebnisse sorgt.

Media Injection unterstützt eine große Auswahl häufig verwendeter Kamera-APIs und lässt sich mühelos in bestehende LambdaTest-Umgebungen integrieren. Mit einer Kompatibilität mit mehr als 10.000 realen Geräten sorgt die Funktion für eine beispiellose Abdeckung und Präzision für auftragsentscheidende Kamera-Arbeitsabläufe.

"Die Kamerafunktionalität ist das Herzstück zahlreicher moderner Apps, unabhängig davon, ob es sich um mobiles Banking, Streaming oder die Erledigung von Einkäufen handelt", so Jay Singh, Mitbegründer bei LambdaTest. "Mit Media Injection beenden wir das Rätselraten um die Kameratests und vermitteln den Teams die nötige Kraft, diese Abläufe mit echter Präzision und Skalierbarkeit zu validieren."

Video Injection im Rahmen von Media Injection steht jetzt für alle Benutzer zur Verfügung, die App-Tests auf echten Geräten mithilfe der Cloud-Plattform von LambdaTest durchführen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.lambdatest.com/support/docs/camera-image-injection-on-real-devices/supported-camera-video-apis

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine GenAI-native Quality-Engineering-Plattform, die Teams befähigt, auf intelligente Weise zu testen und schneller zu versenden. Auf maßgeschneiderte Weise bietet sie eine Full-Stack-Test-Cloud mit mehr als 10.000 echten Geräten und über 3.000 Browsern.

Mit KI-nativem Testmanagement, MCP-Servern und agentenbasierter Automatisierung unterstützt LambdaTest Selenium, Appium, Playwright und alle wichtigen Frameworks. KI-Agenten wie HyperExecute und KaneAI erweitern Ihren Software-Test-Workflow mit der Leistungsfähigkeit von KI und Cloud und ermöglichen nahtlose Automatisierungstests mit über 120 Integrationen.

LambdaTest-Agenten beschleunigen Ihre Tests in allen Phasen der Softwareentwicklung, von der Planung und Erstellung der Tests über die Automatisierung, Infrastruktur und Ausführung bis hin zur Ursachenanalyse und Berichterstellung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://lambdatest.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250812401328/de/

Contacts:

press@lambdatest.com