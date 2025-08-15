Die Rückkehr lokaler Zahlungsdienste über Xsolla Pay Station ermöglicht nahtlose, vertrauenswürdige und mobile Checkout-Erlebnisse für über 500 Millionen Menschen in Indien

Xsolla, ein globales Handelsunternehmen, das Entwickler bei Markteinführung, Wachstum und Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, gibt heute die Wiedereinführung seiner Zahlungsdienste in Indien bekannt. Damit wird die Unterstützung für Unified Payments Interface (UPI) und Net Banking über Xsolla Pay Station wieder aufgenommen. Mit diesen beliebten regionalen Zahlungsmethoden können Entwickler und Publisher reibungslose, kulturell relevante Checkout-Erlebnisse bieten, indem die bevorzugten Zahlungsmethoden indischer Spieler unterstützt werden.

Indien ist einer der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Gaming-Märkte weltweit. Mit über 500 Millionen Spielern, von denen die Mehrheit (90 %) mobile Geräte nutzt, und einer Gaming-Branche, deren Umsatz bis 2025 voraussichtlich vier Milliarden US-Dollar übersteigen wird, hält Indien enorme Wachstumschancen für Entwickler bereit, die ihre Reichweite ausbauen möchten. Gründe für das attraktive Marktumfeld sind erschwingliche Datentarife, eine weit verbreitete Smartphone-Nutzung und steigende Investitionen in E-Sport und Creator-generierte Inhalte.

Beeindruckend ist auch das digitale Zahlungsökosystem in Indien. Im Jahr 2024 ermöglichte UPI mehr als 130 Milliarden Transaktionen mit einem Gesamtwert von etwa 2,5 Billionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2023/2024. Damit entfallen heute mehr als 83 der digitalen Zahlungen des Landes auf UPI. Auch Net Banking ist nach wie vor populär insbesondere in städtischen Gebieten sowie bei Kunden der Tier-2/3-Segmente, die QR-Codes, Echtzeit-Transaktionen und reibungslose Abläufe erwarten.

Mit dem Relaunch ergänzt die Xsolla Pay Station folgende Zahlungsanbieter:

Unified Payments Interface (UPI) : Dieses von der National Payments Corporation of India entwickelte digitale Zahlungssystem ist das heimische Zahlungssystem des Landes. Das System ist nahtlos in den Alltag integriert und ermöglicht über 400 Millionen Nutzern, Geld sofort und sicher zu senden und zu empfangen, sei es durch das Scannen von QR-Codes, direkte App-basierte Zahlungen oder Sofortüberweisungen.

: Dieses von der National Payments Corporation of India entwickelte digitale Zahlungssystem ist das heimische Zahlungssystem des Landes. Das System ist nahtlos in den Alltag integriert und ermöglicht über 400 Millionen Nutzern, Geld sofort und sicher zu senden und zu empfangen, sei es durch das Scannen von QR-Codes, direkte App-basierte Zahlungen oder Sofortüberweisungen. Net Banking ist eine sichere und bewährte digitale Zahlungsmethode, über die Nutzer direkte Transaktionen von ihren Bankkonten bei führenden Finanzinstituten vornehmen können. Das System wird von der Reserve Bank of India reguliert und von großen Banken umfassend unterstützt. Im Geschäftsjahr 2023/2024 bediente es über 300 Millionen aktive Nutzer und führte Transaktionen im Wert von mehr als 93 Billionen Rupien aus.

Die wichtigsten Vorteile durch die Wiedereinführung der indischen Zahlungsdienste sind:

Vertrauenswürdige lokale Zahlungsmethoden : Unterstützung für UPI und Net Banking, ausgerichtet auf die gängigen Zahlungsgewohnheiten in Indien

: Unterstützung für UPI und Net Banking, ausgerichtet auf die gängigen Zahlungsgewohnheiten in Indien Mehr Reichweite in einem wachstumsstarken Markt : Zugang zu mehr als 500 Millionen indischen Spielern über eine lokalisierte Zahlungsinfrastruktur

: Zugang zu mehr als 500 Millionen indischen Spielern über eine lokalisierte Zahlungsinfrastruktur Verbesserte Konversionsraten : Weniger Reibungspunkte und niedrigere Abbruchquoten durch gewohnte, schnelle Zahlungsoptionen

: Weniger Reibungspunkte und niedrigere Abbruchquoten durch gewohnte, schnelle Zahlungsoptionen Für Mobilgeräte optimierter Checkout : Entwickelt für Indiens Smartphone-begeisterte Zielgruppen, mit schnellen, latenzarmen Abläufen

: Entwickelt für Indiens Smartphone-begeisterte Zielgruppen, mit schnellen, latenzarmen Abläufen Vertrauen und Bindung der Spieler: Stärkung der Kundenbindung durch kulturell relevante Zahlungserlebnisse, die Vertrauen und Loyalität aufbauen

"Mit dem Wachstum der Gaming-Branche in Indien steigt auch der Bedarf an lokalisierten Zahlungsmethoden, die den Lebensgewohnheiten und Zahlungsgewohnheiten der Spieler Rechnung tragen" so Chris Hewish, President bei Xsolla. "Mit der Wiedereinführung von UPI und Net Banking über die Xsolla Pay Station geben wir Entwicklern die notwendigen Tools an die Hand, um mehr Spieler zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und indischen Spielern ein natives Spielerlebnis zu bieten."

Um Zahlungen in Indien zu aktivieren oder mehr über die Xsolla Pay Station zu erfahren, klicken Sie hier: https://publisher.xsolla.com/.

Eine vollständige Liste der Verbesserungen und Entwicklertools finden Sie unter: xsolla.pro/rws25paymentsinindia.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis hin zu AAA-Unternehmen arbeiten viele Firmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von seiner Überzeugung, dass Videospiele eine große Zukunft haben, hat sich Xsolla der Mission verschrieben, Chancen zusammenzubringen und Entwicklern kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

