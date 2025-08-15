SVP Worldwide, die Muttergesellschaft der Nähmaschinenmarken PFAFF®, SINGER® und HUSQVARNA® VIKING®, gab heute die mit Spannung erwartete weltweite Markteinführung von drei neuen PFAFF-Nähmaschinen bekannt: die creative expression 750, die quilt expression 725 und expression 715. Diese Maschinen vereinen Präzisionstechnik, modernste Technologie und die zeitlose Handwerkskunst, für die PFAFF bekannt ist.

SVP Worldwide, the parent company of PFAFF (R), launches three new sewing machines: the creative expression 750, quilt expression 725 and expression 715. The machines combine precision engineering, cutting-edge technology, and the timeless craftsmanship PFAFF is known for globally.

Die neuen Modelle sind ab dem 14. August 2025 auf PFAFF.com und bei autorisierten PFAFF-Händlern in den Vereinigten Staaten und Europa erhältlich. Eine Ausweitung des weltweiten Vertriebs in Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum ist für das dritte und vierte Quartal 2025 geplant.

"Diese Markteinführung ist ein spannendes neues Kapitel für PFAFF und für passionierte Näherinnen und Näher auf der ganzen Welt", so Rob Will, CEO of SVP Worldwide. "Diese drei Maschinen sollen Kreativität und Selbstvertrauen fördern und bieten die Präzision und Innovation, die unsere Kunden von der Marke PFAFF erwarten. Wir können es kaum erwarten, die außergewöhnlichen Projekte zu sehen, die unsere "PFAFFies" mit dieser neuen Produktreihe zum Leben erwecken werden."

Die Maschinen der neuen Expression-Serie verfügen über fortschrittliche Funktionen, die sowohl für ambitionierte Hobby-Näher als auch für professionelle Näher geeignet sind. Alle Modelle bieten:

Integrierte Konnektivität zur digitalen Plattform CREATIVATE mit kreativen Tools

Große kapazitive Farb-Touchscreens für ein intuitives, modernes Näherlebnis

für ein intuitives, modernes Näherlebnis Automatische Nadeleinfädler machen das Einfädeln zum Kinderspiel

Exklusive PFAFF-Stichtechniken für unverwechselbare Verzierungen

Die creative expression 750 und quilt expression 725 verfügen außerdem über eine einstellbare Laser-Nähführung, mit der Benutzer auch komplexe Projekte mit unvergleichlicher Präzision ausführen können.

"Die neue PFAFF expression-Serie vereint Präzision und Innovation auf eine Weise, die das Näherlebnis wirklich auf ein neues Niveau hebt", so Jason Zielke, Chief Product and Technology Officer bei SVP Worldwide. "Wir sind besonders stolz auf die neue Hoop-Scan-Funktion der Creative Expression 750, mit der Näherinnen und Näher ihr eingespanntes Projekt auf dem 8-Zoll-Farb-Touchscreen sehen und so die Stickerei vor dem Nähen genauer positionieren können."

Die Einführung der PFAFF creative expression 750, quilt expression 725 und expression 715 bekräftigt das Engagement von SVP Worldwide, Kreative weltweit mit Produkten zu unterstützen, die die Grenzen der Nähtechnologie und Innovation erweitern.

Weitere Informationen oder einen Händler in Ihrer Nähe finden Sie unter www.pfaff.com

PFAFF, SINGER, VIKING, CREATIVE EXPRESSION, QUILT EXPRESSION, EXPRESSION und CREATIVATE sind exklusive Marken von Singer Sourcing Limited LLC oder deren verbundenen Unternehmen. HUSQVARNA und das "H"-Kronenzeichen sind Marken von Husqvarna AB und werden unter Lizenz verwendet. 2025 Singer Sourcing Limited LLC oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

