Rotkreuz, 15. August 2025
Markus Bernhard, Exekutiver Delegierter des Verwaltungsrats, sagt: «mobilezone blickt auf ein gutes erstes Halbjahr zurück. Der Geschäftsbereich Schweiz konnte dank guter Zahlen im Vertragsgeschäft und weiterhin erfreulichem Wachstum im MVNO-Bereich das beste Ergebnis der 26-jährigen Unternehmensgeschichte erzielen. In Deutschland hat mobilezone die im Dezember 2024 angekündigte Strategie zur Erhöhung der Deckungsbeiträge pro Vertrag konsequent umgesetzt und ist trotz kurzfristig tieferen Volumen überzeugt, dass dies neben der Weiterentwicklung des MVNO-Geschäfts (recurring revenue) die richtige Vorwärtsstrategie ist. Die Geschäftsentwicklung der letzten Wochen stimmen uns positiv unsere Jahresziele zu erreichen.»
Abgeschlossene Telekommunikations-Verträge (Postpaid, Internet und TV)
Entwicklung MVNO-Geschäft
Wichtigste Zahlen in Kürze
Marktgebiet Schweiz
Marktgebiet Deutschland
Gutes Wachstumsmomentum im Geschäftsbereich MVNO
Veränderung in der Konzernleitung
Aktienrückkaufprogramm 2022 bis 2025
Die Investitionen ohne Kundenakquisitionskosten im Jahr 2025 werden im Bereich von CHF 6 Mio. (bisher CHF 10 Mio.) erwartet.
Wie in den vergangenen Jahren erwarten wir eine solide Cash-Generierung und folglich einen stabilen Nettoverschuldungsgrad (Nettoverschuldung / EBITDA) von <2. Die attraktive Dividendenpolitik wird fortgeführt.
Für den Geschäftsbereich MVNO, welcher unsere Marken TalkTalk, Digital Republic, HIGH und simyo umfasst, erwarten wir bis Ende des Berichtsjahrs ein weiterhin starkes Wachstum unserer Kundenbasis auf über 480'000 (bisher 440'000) Postpaid-Kunden.
Basierend auf der reduzierten Kostenbasis, weiterhin straffem Kostenmanagement sowie den anhaltend guten Marktpositionen in unseren Kernmärkten sehen wir einer positiven Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 und darüber hinaus zuversichtlich entgegen.
Der Halbjahresbericht 2025 mit der detaillierten Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER ist ab sofort auf www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/berichte.html erhältlich.
Am heutigen 15. August 2025 findet um 9.15 Uhr eine Video-Konferenz für Investoren, Analysten und Medienschaffende statt. Die Online-Konferenz findet in deutscher Sprache statt und die Teilnahme ist über den folgenden Link möglich: https://www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/videokonferenz.html
