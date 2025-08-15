© Foto: CFOTO - CFOTOJPMorgan sieht für Li Auto wegen wachsendem Konkurrenzdruck im chinesischen E-Auto-Markt sinkende Chancen und senkt seine Bewertung.Die Aktie von Li Auto könnte in den kommenden Monaten unter Druck geraten. Grund ist laut einer aktuellen Analyse von JPMorgan eine deutliche Verschärfung des Wettbewerbs im chinesischen Markt für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV). Der renommierte JPMorgan-Analyst Nick Lai hat das Papier des E-Auto-Herstellers von Overweight auf Neutral herabgestuft und das Kursziel um 5 US-Dollar auf 28 US-Dollar gesenkt. Trotz der Anpassung sieht Lai noch ein Aufwärtspotenzial von rund 12,4 Prozent. Umsatz- und Gewinnprognosen gesenkt Lai rechnet nun mit 10-20 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen ...
