Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Ad-hoc-Mitteilung
Glarus, 15. August 2025 - Die Glarner Kantonalbank schliesst das erste Halbjahr mit einem Gewinn von 9,4 Mio. Franken ab. Erfreulich ist die positive Entwicklung im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft wie auch das Ergebnis aus dem Handelsgeschäft. Das rückläufige Zinsergebnis wurde stark geprägt von den Zinssenkungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB).
Die Glarner Kantonalbank blickt auf ein solides erstes Halbjahr 2025 zurück. Der Betriebsertrag liegt mit 47,3 Mio. Franken (-4,9 %) zwar unter dem Vorjahreswert; gleichzeitig konnten aber auch die Kosten gesenkt werden. Sven Wiederkehr, CEO der Glarner Kantonalbank, ordnet das Halbjahresergebnis wie folgt ein: «Die raschen Leitzinssenkungen der SNB, hohe Aufpreise am Refinanzierungsmarkt und die globalen Unsicherheiten führten zu anspruchsvollen Bedingungen für die Gesamtbranche. Diesen Entwicklungen konnte sich die GLKB, insbesondere im zentralen Zinsengeschäft, nicht entziehen. In den weiteren wesentlichen Geschäftsfeldern konnten wir hingegen zulegen.»
Solides operatives Ergebnis
Im Zinsengeschäft resultiert ein Bruttoerfolg von 29,5 Mio. Franken (-13,7 %). Sowohl der Zins- und Diskontertrag als auch der Zinsaufwand liegen tiefer als im Vorjahreszeitraum. Der grosse Zinsschritt der SNB von -0,5 Prozent im Dezember 2024 machte sich insbesondere im Ergebnis des ersten Quartals bemerkbar.
Kostenmassnahmen greifen
Bilanzsumme mit leichtem Wachstum
Ausführlichere Informationen zum Halbjahresabschluss sind unter glkb.ch/finanzberichte zu finden.
Kontakt:
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Glarner Kantonalbank AG
|Hauptstrasse 21
|8750 Glarus
|Schweiz
|Telefon:
|0844 773 773
|E-Mail:
|shana.spichtig@glkb.ch
|ISIN:
|CH0189396655
|Börsen:
|BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2184356
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2184356 15.08.2025 CET/CEST