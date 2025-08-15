Das Unternehmen hat sich nach Umsatzrückgang und Skandal saniert: Neue Führung, striktes Sparprogramm, starke Nachfrage - die Aktie hat bis zu 30 Prozent Kurspotenzial Der Name hat Klang im europäischen Caravaning-Markt: Knaus Tabbert. Mit mehreren Marken, die Kenner zu schätzen wissen - Weinsberg etwa, T@B, Morelo oder Rent and Travel. Damit zählt man zu den drei größten Herstellern von "Freizeitfahrzeugen" auf dem Kontinent und deckt mit Motorhomes, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
