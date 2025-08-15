9. bis 14. September 2025, Restaurant SAKURA, Hotel New Otani Osaka

Anlässlich der Osaka-Kansai Expo 2025 veranstaltet das Exekutivkomitee der "Come to Osaka"-Kampagne unter der Leitung der Präfektur Osaka, der Stadt Osaka und des Osaka Convention Tourism Bureau ein besonderes kulinarisches Event: Top Chef in OSAKA 2025 mit dem weltberühmten Chefkoch Massimo Bottura.

Vom 9. bis 14. September 2025 bietet Chefkoch Bottura im Restaurant SAKURA des Hotels New Otani Osaka exklusive Mittags- und Abendmenüs an. Das elegante französische Restaurant befindet sich im 18. Stock und bietet einen Panoramablick auf die Burg Osaka und die üppige Umgebung. Das maßgeschneiderte Menü von Chefkoch Bottura wird das reiche landwirtschaftliche und kulinarische Erbe Osakas präsentieren, wobei die meisten Zutaten aus der Region stammen. Diese Initiative unterstützt regionale Landwirte, Produzenten und Köche und fördert gleichzeitig die kulinarische Exzellenz Osakas auf globaler Ebene.

Massimo Bottura ist Küchenchef und Inhaber der Osteria Francescana, einem mit drei Michelin-Sternen und einem Michelin Green Star ausgezeichneten Restaurant in Modena, Italien, das zweimal zu einem der 50 besten Restaurants der Welt gekürt wurde. Er ist außerdem UNEP-Sonderbotschafter und SDG Advocate. Mit Food for Soul, der gemeinnützigen Organisation, die er gemeinsam mit seiner Frau Lara Gilmore gegründet hat, setzt er sich dafür ein, Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen und sie in Chancen für soziale Inklusion und Nachhaltigkeit zu verwandeln.

Veranstaltungsdetails

Datum: Dienstag, 9. September bis Sonntag, 14. September 2025

Veranstaltungsort: Restaurant SAKURA, Hotel New Otani Osaka (18. Etage)

Preis: 100.000 JPY (inkl. Steuern und Servicegebühr)

Weinbegleitung: +35.000 JPY

Alkoholfreie Begleitgetränke: +15.000 JPY

Reservierungen:

https://www.newotani.co.jp/en/osaka/restaurant/sakura/osteria-francescana/

Mehr Details:

https://osaka-kitena.jp/event/tco2025

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250807139424/de/

Contacts:

Medienkontakt

Yuu Murakami (Office K2M Inc.)

info@officek2m.com Tel: +81-3-5738-2261