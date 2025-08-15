DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio nach BIP-Zahlen fest - Hongkong schwach

DOW JONES--Nach einem Konsolidierungstag an den US-Börsen geht es am Freitag an den Börsen in Ostasien und Australien uneinheitlich zu. In den USA hatten unerwartet deutlich gestiegene Erzeugerpreise die weit gediehene Zinssenkungserwartung für Dezember nur leicht gedämpft.

In Tokio steigt der Nikkei-225-Index um 1,2 Prozent auf 43.170 Punkte. Für Auftrieb sorgt, dass die japanische Wirtschaft im zweiten Quartal des Jahres mit 0,3 Prozent zum Vorquartal stärker gewachsen ist als mit 0,1 Prozent erwartet. Die von den USA erhobenen Zölle wurden damit überraschend gut weggesteckt. Zugleich ging der Preisanstieg im Quartal zum Vorquartal etwas zurück, wenngleich er weiter über der Zielmarke der Notenbank liegt. Das dämpft die zuletzt bereits etwas abgeebbte Erwartung einer baldigen Zinserhöhung weiter.

Unterstützung kommt vom Yen. Er zieht nach dem gut ausgefallenen BIP im Verlauf des Handels zwar etwas an, liegt aber unter deutlich unter dem Niveau der gleichen Vortageszeit, weil der Dollar Auftrieb erhielt vom starken Anstieg der Erzeugerpreise.

In Shanghai zieht der Leitindex ebenfalls an um 0,5 Prozent, während der HSI in Hongkong ein deutliches Minus von 1,2 Prozent zeigt. Auch aus China wurden neue Konjunkturdaten gemeldet. Dabei verfehlten die Anlageinvestitionen der Städte von Januar bis Juli die Wachstumserwartung. Die Zunahme der Industrieproduktion im Juli fiel zum Vorjahr mit 5,7 Prozent zwar nur einen Tick unter der Erwartung aus, im Vormonat hatte das Wachstum aber noch bei 6,8 Prozent gelegen. Außerdem legte der Einzelhandelsumsatz um 3,7 Prozent zu.

Der S&P/ASX-200 in Sydney steigt um 0,4 Prozent und markiert damit das dritte Rekordhoch im Wochenverlauf. Nicht gehandelt wird wegen eines Feiertags in Südkorea.

Unter den Einzelaktien zeigen sich in Sydney Cochlear kaum verändert, nachdem der Hörgerätehersteller einen Anstieg des Jahresgewinns um 9 Prozent und einen kleinen Aktienrückkauf angekündigt hat.

In Tokio sind Autoaktien in der Breite gesucht. Noch stärkere Gewinne weisen Bankaktien auf. Mitsubishi UFJ legen um 5,4 Prozent zu, Mizuho Financial um 4,2 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.912,30 +0,4% +8,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 43.169,68 +1,2% +8,5% 08:30 Kospi (Seoul) Feiertag +34,4% Schanghai-Comp. 3.683,58 +0,5% +9,9% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.215,10 -1,2% +27,6% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:47 % YTD EUR/USD 1,1662 0,1 1,1652 1,1709 +13,0% EUR/JPY 171,62 -0,3 172,18 172,70 +5,9% EUR/GBP 0,8608 -0,0 0,8612 0,8644 +4,2% GBP/USD 1,3547 0,1 1,3530 1,3546 +8,5% USD/JPY 147,17 -0,4 147,78 147,49 -6,3% USD/KRW 1.388,51 -0,0 1.388,95 1.379,09 -6,5% USD/CNY 7,1329 0,0 7,1329 7,1263 -1,1% USD/CNH 7,1848 0,1 7,1795 7,1784 -2,1% USD/HKD 7,8303 -0,0 7,8333 7,8499 +1,0% AUD/USD 0,6502 0,0 0,6499 0,6552 +5,8% NZD/USD 0,5923 0,0 0,5920 0,5984 +6,7% BTC/USD 119.253,90 1,1 117.991,40 119.377,15 +29,5% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,87 63,96 -0,1% -0,09 -13,1% Brent/ICE 66,75 66,84 -0,1% -0,09 -12,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.345,35 3.336,90 +0,3% +8,45 +27,9% Silber 38,04 38,025 +0,0% +0,01 +33,4% Platin 1.163,28 1.168,11 -0,4% -4,83 +31,0% Kupfer 4,49 4,48 +0,3% 0,01 +9,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

August 15, 2025 00:57 ET (04:57 GMT)

