Am Donnerstag wurden erneut vielbeachtete 13F-Berichte veröffentlicht. Hierbei handelt es sich vierteljährliche Offenlegungen, die von großen institutionellen Investoren bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC eingereicht werden. Wie dadurch nun bekannt wurde, hat sich Warren Buffett mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway beim US-Krankenversicherer UnitedHealth eingekauft.Wie aus einem Filing hervorgeht, hat der Star-Investor etwa fünf Millionen UnitedHealth-Aktien erworben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär