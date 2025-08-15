The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.08.2025
ISIN Name
DE000A3EX3Q9 PFERDEWETTEN.DE NA NEUE
DE000DFK0FV1 DZ BANK IS.A1529
US037411BH70 APACHE 20/25
DE000DFK0B62 DZ BANK IS.A1432
DE000HV2AZG5 UC-HVB OPF2140 MTN
US45784PAK75 INSULET 20/26 CV
DE000BU0E204 BRD USCHAT.AUSG.24/08
US037833DX52 APPLE 20/25
