Ein einziges Interview sorgte am Donnerstag für einen massiven Ausverkauf bei der Kryptowährung Nummer eins. US-Finanzminister Scott Bessent schien den Plänen für Bitcoin-Käufe eine Absage zu erteilen - nur um Stunden später per X eine Kehrtwende hinzulegen. Die Details zu einer Achterbahnfahrt, die Anleger in Atem hielt.Auf die strategische Bitcoin-Reserve der USA angesprochen, erklärte Bessent zunächst gegenüber dem Fernsehsender FOX: "Wir werden das nicht kaufen, aber wir werden beschlagnahmte
