VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 15
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-08-14
|NL0009272749
|3790000.000
|343695544.97
|90.6848
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-08-14
|NL0009272756
|232000.000
|21325722.85
|91.9212
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-08-14
|NL0009272772
|513000.000
|36968721.99
|72.0638
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-08-14
|NL0009272780
|360000.000
|29782986.43
|82.7305
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-08-14
|NL0009690239
|7910404.000
|292167811.72
|36.9346
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-08-14
|NL0009690247
|2518390.000
|43252185.43
|17.1745
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-08-14
|NL0009690254
|2426537.000
|30219247.19
|12.4537
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-08-14
|NL0010273801
|2681000.000
|51140511.35
|19.0752
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-14
|NL0010731816
|778000.000
|65510429.30
|84.2036
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-08-14
|NL0011683594
|66650000.000
|2959292566.68
|44.4005
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-14
|NL0010408704
|29203010.000
|1016104545.14
|34.7945
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-08-14
|NL0009272764
|328000.000
|20391382.80
|62.1689
