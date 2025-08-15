Diese deutsche Aktie schießt aktuell massiv nach oben, aber könnte ihre Rallye gerade erst gestartet haben. Darum bietet sich jetzt deutliches Kurspotenzial bei dem MDAX-Wert und auch J.P. Morgan sieht +32 Prozent an Potential! Der Aktienkurs von Tui hat am Donnerstag seine jüngste Erholungsrally mit dem Sprung auf den höchsten Stand seit März 2023 fortgesetzt. Am Nachmittag notierten die Anteilsscheine des Reisekonzerns 4,6 Prozent im Plus bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
