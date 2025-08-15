PEKING (dpa-AFX) - In China hat sich die Industrieproduktion im Juli überraschend stark abgeschwächt. Die Produktion der Industriebetriebe legte im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Prozent zu, wie das chinesische Statistikamt am Freitag in Peking mitteilte. Im Vormonat war die Fertigung noch deutlich stärker gestiegen, um 6,8 Prozent.

Analysten hatten mit einer schwächeren Produktion in den Industriebetrieben der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gerechnet. Sie hatten für Juli aber im Schnitt nur einen Rückgang der Wachstumsrate auf 6,0 Prozent erwartet.

Deutlich schwächer fiel im Juli auch das Umsatzwachstum im Einzelhandel aus. Hier stiegen die Erlöse um 3,7 Prozent und damit 1,1 Prozentpunkte weniger als im Vormonat. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 4,6 Prozent gerechnet. Auch die Sachinvestitionen enttäuschten./jkr/jha/