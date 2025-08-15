© Foto: Andrej Sokolow - dpaApplied Materials hat neue Quartalszahlen präsentiert, doch ein pessimistischer Ausblick und China-Risiken ließen die Aktie nachbörslich abstürzen.Ein überraschend schwacher Ausblick hat die Aktie von Applied Materials am Donnerstagabend nachbörslich auf Talfahrt geschickt. Das Wertpapier des führenden US-Herstellers von Chipproduktionsanlagen stürzte um 14 Prozent auf 161,86 US-Dollar ab, nachdem das Unternehmen für das laufende Quartal deutlich unter den Erwartungen der Analysten liegende Prognosen vorgelegt hatte. Ausblick enttäuscht deutlich Für das vierte Quartal erwartet Applied Materials einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,11 US-Dollar - deutlich weniger als die von LSEG …Den vollständigen Artikel lesen ...
