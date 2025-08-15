Baden-Baden (ots) -Max Riemelt und Milo Eisenblätter spielen die Hauptrollen im ersten Spielfilm von Sven Gielnik"Der beste Vater der Welt" ist Jan, der Vater von Fridolin. Die beiden haben eine Ferienbeziehung, was aus jedem Besuch etwas Besonderes macht - und verhindert, dass Frido allzu tief in den Alltag von Jan schaut. Die anrührende und prekäre Vater-Sohn-Beziehung steht im Mittelpunkt der Tragikomödie von Sven Gielnik, die zurzeit im Großraum Stuttgart und später in Mecklenburg-Vorpommern an der Ostsee gedreht wird.Max Riemelt, der junge Milo Eisenblätter, Eva Bay und Ella Morgen spielen die Hauptrollen. "Der beste Vater der Welt" ist eine Produktion der Montavia Filmproduktion GmbH in Koproduktion mit SWR und WDR, gefördert von der MFG Baden-Württemberg und der MV Filmförderung. Produzenten sind Paul Prenissl und Steffen Freckmann, die Redaktion liegt bei Stefanie Groß, SWR Debüt im Dritten, und Christiane Voss-Michalke, WDR.Ferien voller ErlebnisseFridolin (12) wohnt weit weg bei seiner Mutter. Darum sieht er seinen Vater Jan nur in den Ferien, auf die sich Frido immer wahnsinnig freut. Denn mit seinem abenteuerlustigen Vater ist immer was los, schließlich ist er der beste Vater der Welt! Doch leider hat Jan ein massives Alkoholproblem.Drehstartfoto über www.ard-foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/der-beste-vater-der-weltNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6097237