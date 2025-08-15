Die aktuelle Neuempfehlung aus der AKTIONÄR-Redaktion hat eine der spannendsten Wandlungen des Jahres hingelegt. Aus einem Wackelkandidaten ist in kurzer Zeit ein dynamischer Wachstumswert geworden - getrieben von starken Eigenmarken, einer treuen Community und cleveren Digitalstrategien.Im boomenden Möbel- und Wohnaccessoiremarkt, der bis 2029 um mehr als 50 Prozent zulegen soll, spielt der E-Commerce-Spezialist inzwischen in einer eigenen Liga. Premium-Design trifft hier auf schnelle Trendadaption ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär