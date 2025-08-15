© Foto: SOPA Images - Sipa USATeraWulf ist vom Bitcoin-Miner zum KI-Infrastruktur-Star aufgestiegen: Nach einem Milliarden-Deal mit Fluidstack und Googles Einstieg haussierte die Aktie um rund 60 Prozent.Die Aktie des Bitcoin-Miners TeraWulf ist am Donnerstag um 59,5 Prozent haussiert, nachdem das Unternehmen zwei große Verträge mit dem Cloud-Anbieter Fluidstack unterzeichnet hatte. Die zehnjährigen Colocation-Abkommen umfassen mehr als 200 Megawatt IT-Leistung im Lake-Mariner-Rechenzentrum im US-Bundesstaat New York und haben ein Volumen von rund 3,7 Milliarden US-Dollar. Mit zwei möglichen Verlängerungen um jeweils fünf Jahre könnte der Gesamtwert auf bis zu 8,7 Milliarden US-Dollar steigen. Zusätzlich sicherte sich …Den vollständigen Artikel lesen ...
