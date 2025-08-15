DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ZEGONA FIN. 24/29 REGS USG76098AA37 15.08.2025 HZE/EOT
ZEGONA FIN. 24/29 REGS XS2859406139 15.08.2025 HZE/EOT
