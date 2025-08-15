DJ EUREX/Bund-Future kaum verändert
DOW JONES--Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Freitag gegen 8.23 Uhr um 1 Tick auf 129,55 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,62 Prozent und das Tagestief bei 129,53 Prozent. Umgesetzt wurden rund 8.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 22 Ticks auf 115,46 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 117,37 Prozent.
August 15, 2025 02:24 ET (06:24 GMT)
