ZÜRICH, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EAACI hat im Rahmen ihres Kongresses 2025 in Glasgow ihre Aufklärungskampagne zum Thema Antibiotikaallergien gestartet. Die Initiative ist der Beginn einer weltweiten Kampagne gegen falsche Kennzeichnung und deren Zusammenhang mit Antibiotikaresistenzen (AMR).

Ein weltweiter Aufruf zum Handeln

Die falsche Kennzeichnung von Antibiotika-Allergien betrifft Millionen Menschen weltweit. Ungenaue Kennzeichnungen führen dazu, dass Erstlinienbehandlungen vermieden und Zweitlinienantibiotika übermäßig eingesetzt werden, was die AMR begünstigt. Die EAACI fordert alle Stakeholder auf, eine genaue Diagnose und einen verantwortungsvollen Einsatz von Antibiotika sicherzustellen.

"Wir starten eine Bewegung - nicht nur eine Momentaufnahme", erklärte Maria Torres, Präsidentin der EAACI. "Zu viele Leben werden durch unbestätigte Allergiehinweise beeinträchtigt, die die Behandlungsmöglichkeiten einschränken und die Gesundheitsergebnisse verschlechtern. Diese Kampagne schafft Impulse, um Kennzeichnungen zu korrigieren, die Sicherheit zu verbessern und Antibiotika für künftige Generationen zu erhalten. Beschriftungen zu korrigieren bedeutet, Leben zu retten - jetzt und in Zukunft."

Die Ziele der Kampagne:

Sensibilisierung für die Gefahren falscher Angaben zu Antibiotikaallergien

Stärken der Patienten und des medizinischen Fachpersonals mit Tools und Schulungen

Förderung evidenzbasierter Protokolle zur Allergieuntersuchung

Förderung einer rationalen Verschreibung von Antibiotika zum Schutz der langfristigen Wirksamkeit

Barrieren überwinden

Viele Patienten tragen veraltete, nicht verifizierte oder selbst erstellte Allergiehinweise bei sich, was die Behandlungsmöglichkeiten einschränkt und das Risiko erhöht. Die Kampagne befasst sich mit diesen Themen durch Aufklärung, Schulungen und Interessenvertretung.

Ressourcen für Veränderungen

Ein zentraler Bestandteil der Kampagne ist ein kurzes Informationsvideo, in dem Antibiotikaallergien erklärt werden und dargelegt wird, warum korrekte Kennzeichnungen wichtig sind. Das Werbekit 2025 enthält Instrumente, mit denen die Kampagne auf allen Plattformen verstärkt werden kann.

Werden Sie Teil der Bewegung

Die Kampagne wurde unter dem Motto "Correct Labels, Better Lives" (Korrekte Kennzeichnungen, besseres Leben) ins Leben gerufen und lädt Fachleute, Pädagogen, Institutionen und Einzelpersonen dazu ein, sich den weltweiten Bemühungen zur Sensibilisierung anzuschließen. Gemeinsam können wir die Wirksamkeit von Antibiotika schützen.

Entdecken Sie die Kampagne und laden Sie Ressourcen herunter:https://eaaci.org/eaaci-antibiotic-allergy-awareness-campaign/

Über die EAACI

Die Europäische Akademie für Allergien und klinische Immunologie (The European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI) ist Europas größter Berufsverband in diesem Bereich und engagiert sich für die Förderung der Forschung und Versorgung von Menschen, die von allergischen Erkrankungen betroffen sind.

Erfahren Sie mehr: https://eaaci.org

