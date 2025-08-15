Ein historisches Treffen steht bevor: Am heutigen Freitag treffen sich US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin zu einem Gipfelgespräch. Ziel des Treffens: ein Durchbruch für einen Waffenstillstand und Frieden im Ukraine-Krieg. DER AKTIONÄR beleuchtet, welche Details im Vorfeld wichtig sind. Ab 11:30 Uhr Ortszeit (21:30 Uhr MESZ) verhandeln Trump und Putin auf der Elmendorf-Richardson-Militärbasis in Anchorage, Alaska, hinter verschlossenen Türen über Themen von globaler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär