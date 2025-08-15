Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktuelle Programmtexte beachten:Montag, 18. August 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Bronze-Büste, eine Restauranttafel "Goofy", eine Cocktail-Uhr von Longines, zwei Saliéren und ADAC-Plaketten.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 19. August 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine digitale Taschenuhr, eine Schale aus Bronze, ein Kinder-Tretauto, ein Perlencollier, ein Besteck mit Koffer und einen Autografen-Fächer.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 20. August 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Werbeschilder-Konvolut, eine Omega-Schatulle, zwei Bildplatten, ein Mikroskop von Carl Zeiss, einen Art-déco-Ring und ein Aquarell.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 21. August 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Kaffeeservice "Flamestone", ein faltbares Reisebesteck, ein Mittelwellen-Röhrenradio, einen Ring, eine Gas-Lok-Laterne und ein Gemälde.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6097301