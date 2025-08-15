Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Marktteilnehmer zeigten sich zunächst in guter Stimmung und die Notierungen sowohl am Rentenmarkt als auch am Aktienmarkt haben bis zu den US-Datenveröffentlichungen zugelegt, so die Analysten der Helaba.Die Zinssenkungsspekulation in den USA sei aber mit den soliden Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und den überraschend hohen Erzeugerpreisen reduziert worden. Auch Fed-Vertreter hätten versucht, die Fantasie der Akteure über einen 50-Bp.-Schritt zu dämpfen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
