Anzeige
Mehr »
Freitag, 15.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Neue Bohrergebnisse, Sichtgold und eine 7-fache Bewertungslücke, die zu groß ist, um sie zu ignorieren
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
15.08.2025 09:57 Uhr
66 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Hongkong hängt nach schwachen Daten zurück

DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Hongkong hängt nach schwachen Daten zurück

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Trotz eines Konsolidierungstags an den US-Börsen ist es am Freitag an den Börsen in Ostasien und Australien überwiegend nach oben gegangen. In den USA hatten unerwartet deutlich gestiegene Erzeugerpreise die weit gediehene Zinssenkungserwartung für Dezember nur leicht gedämpft. Marktbeobachtern zufolge fielen wichtige Unterkomponenten weniger ungünstig aus.

In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 1,7 Prozent auf 43.378 Punkte. Für Auftrieb sorgte, dass die japanische Wirtschaft im zweiten Quartal des Jahres mit 0,3 Prozent zum Vorquartal stärker gewachsen ist als mit 0,1 Prozent erwartet. Die von den USA erhobenen Zölle wurden damit überraschend gut weggesteckt.

Unterstützung kam auch vom Yen. Er zog nach dem gut ausgefallenen BIP im Verlauf des Handels zwar etwas an, lag aber zuletzt deutlich unter dem Niveau der gleichen Vortageszeit. Hintergrund war, dass der Dollar Auftrieb auf breiter Front erhalten hatte vom starken Anstieg der Erzeugerpreise.

In Shanghai zog der Leitindex ebenfalls an, hier ging es um 0,8 Prozent nach oben. Der HSI in Hongkong blieb dagegen klar zurück, er lag im Späthandel 1 Prozent im Minus. Auch aus China wurden neue Konjunkturdaten gemeldet. Dabei verfehlte der Anstieg der Industrieproduktion im Juli die Erwartung knapp, lag aber dennoch deutlich unter dem Vormonatswert. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Juli gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozent, unterhalb der 5,0 Prozent, die Ökonomen in der WSJ-Umfrage geschätzt hatten Im Juni hatte das Wachstum 4,8 Prozent betragen.

Die Daten zeigten "einen besorgniserregenden Verlust an Dynamik", kommentierten die Volkswirte von Capital Economics. Es gebe wenig Gründe, für den Rest des Jahres mit einer nennenswerten wirtschaftlichen Erholung zu rechnen. Damit schürten die Daten zugleich aber auch Spekulationen über weitere Stützungsmaßnahmen.

Der S&P/ASX-200 in Sydney erreichte mit einem Anstieg um 0,7 Prozent bereits das dritte Rekordhoch im Wochenverlauf. Nicht gehandelt wurde wegen eines Feiertags in Südkorea.

Unter den Einzelaktien zeigten sich in Sydney Cochlear 1,0 Prozent fester. Der Hörgerätehersteller hatte einen Anstieg des Jahresgewinns um 9 Prozent und einen kleinen Aktienrückkauf angekündigt.

In Tokio waren Autoaktien in der Breite gesucht. Noch stärkere Gewinne wiesen Bankaktien auf. Mitsubishi UFJ legten um 6,0 Prozent zu, Mizuho Financial um 4,7 Prozent. 

=== 
Index (Börse)       zuletzt    +/- %     % YTD      Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.938,60    +0,7%     +8,2%     08:00 
Nikkei-225 (Tokio)    43.378,31    +1,7%     +8,5%     08:30 
Kospi (Seoul)      FEIERTAG           +34,4% 
Schanghai-Comp.      3.696,77    +0,8%     +9,9%     09:00 
Hang-Seng (Hongk.)    25.259,04    -1,0%     +27,6%     10:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %     00:00   Mi, 09:47  % YTD 
EUR/USD           1,1678     0,2     1,1652     1,1709 +13,0% 
EUR/JPY           171,73    -0,3     172,18     172,70  +5,9% 
EUR/GBP           0,8614     0,0     0,8612     0,8644  +4,2% 
GBP/USD           1,3557     0,2     1,3530     1,3546  +8,5% 
USD/JPY           147,05    -0,5     147,78     147,49  -6,3% 
USD/KRW          1.388,52    -0,0    1.388,95    1.379,09  -6,5% 
USD/CNY           7,1391     0,1     7,1329     7,1263  -1,1% 
USD/CNH           7,1872     0,1     7,1795     7,1784  -2,1% 
USD/HKD           7,8196    -0,2     7,8333     7,8499  +1,0% 
AUD/USD           0,6510     0,2     0,6499     0,6552  +5,8% 
NZD/USD           0,5925     0,1     0,5920     0,5984  +6,7% 
BTC/USD         118.993,60     0,8   117.991,40   119.377,15 +29,5% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss     +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          63,71    63,96     -0,4%     -0,25 -13,1% 
Brent/ICE          66,59    66,84     -0,4%     -0,25 -12,5% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag     +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           3.341,85  3.336,90     +0,1%     +4,95 +27,9% 
Silber            37,98   38,025     -0,1%     -0,05 +33,4% 
Platin          1.168,24  1.168,11     +0,0%     +0,13 +31,0% 
Kupfer            4,49    4,48     +0,2%      0,01  +9,2% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2025 03:22 ET (07:22 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Ende Mai leitete US-Präsident Donald Trump mit der Unterzeichnung mehrerer Dekrete eine weitreichende Wende in der amerikanischen Energiepolitik ein. Im Fokus: der beschleunigte Ausbau der Kernenergie.

Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket sollen Genehmigungsprozesse reformiert, kleinere Reaktoren gefördert und der Anteil von Atomstrom in den USA massiv gesteigert werden. Auslöser ist der explodierende Energiebedarf durch KI-Rechenzentren, der eine stabile, CO₂-arme Grundlastversorgung zwingend notwendig macht.

In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Unternehmen jetzt im Zentrum dieser energiepolitischen Neuausrichtung stehen, und wer vom kommenden Boom der Nuklearindustrie besonders profitieren könnte.

Holen Sie sich den neuesten Report! Verpassen Sie nicht, welche Aktien besonders von der Energiewende in den USA profitieren dürften, und laden Sie sich das Gratis-PDF jetzt kostenlos herunter.

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.