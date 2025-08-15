Die Shelly Group SE (Ticker: SLYG) setzt ihren Wachstumskurs auch 2025 ungebremst fort: Im ersten Halbjahr legte der Umsatz um 29,3 % auf 54,0 Mio. Euro zu und übertraf damit die eigenen Erwartungen deutlich. Die operative Gewinnmarge blieb trotz temporärer Wechselkurseffekte mit 22,6 % im Plan, das Nettoergebnis stieg um 10,1 % auf 10,2 Mio. Euro. Starker Schub aus Profi-Kundensegment Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft mit professionellen Anwendern: Die Zahl der zertifizierten Installateure im Netzwerk hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt - von 900 auf über 2.400. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
