Berlin (ots) -Unter dem Motto "Better Air, Pure Life" lädt der Küchenpionier Arspura auf der IFA 2025 zum Launch-Event. Auf der Dream Stage in Halle 25 zeigt das Unternehmen am 4. September um 15 Uhr eine technische Innovation zum Thema Dunstabzugshauben.Die P-Serie ist Arspuras Küchenlüftung der nächsten Generation mit IQV-Filtertechnologie, nahtloser Smart-Home-Integration und flüsterleisen Betrieb. Das Flaggschiff P1, das auf der IFA 2025 vorgestellt wird, bietet eine schnelle und effektive Rauchabsaugung. Die P2 wird folgen und für mehr Flexibilität, Effizienz und Raumluftqualität sorgen.Nach einer kurzen Einführung auf der Dream Stage bleibt anschließend in der Next Lab Lounge (ebenfalls Halle 25) ausreichend Zeit für Hintergrundgespräche und Interviews. Firmengründer Dr. Ray Ren und seine Managementkollegen stehen hier Rede und Antwort, das Produkt selbst kann in einem Hands on auch unter die Lupe genommen werden.Wichtig: Für beide Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich (https://www.fiuweb.de/arspura-launch-event-2025-registration).Arspura Launch Event:IFA Halle 25 - Dream Stage / 04.09.2025 um 15 UhrDanach Hintergrundgespräche / Interviews in der Next Lab LoungeAnmeldung:https://www.fiuweb.de/arspura-launch-event-2025-registrationDigitale Pressemappe:https://www.fiuweb.de/arspura-presskit-2025Kontakt für Rückfragen:https://www.fiuweb.de/arspura/