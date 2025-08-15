EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Am heutigen Freitag um 11:30h findet die Bilanzpressekonferenz der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA zu den vorläufigen Zahlen des Geschäftsjahres 2024/2025 in Dortmund, statt. Die Konferenz kann unter https://tv.bvb.de sowie http://aktie.bvb.de im LIVE-Stream mitverfolgt werden.
Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations
